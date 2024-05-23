İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

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İran, Pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a veda ediyor.

Reisi ve Abdullahiyan için dün Tahran'da düzenlenen törenin ardından Reisi'nin cenazesi bugün Meşhed kentinde, Abdullahiyan'ın cenazesi de Tahran'a defnedilecek.

Dün Tahran'da düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce İranlı katıldı, cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen merasime çok sayıda ülkeden devlet başkanı, başkan yardımcısı, bakan, meclis başkanı ve özel temsilciler katıldı. REKLAM

HAKAN FİDAN VE CEVDET YILMAZ TÖRENE KATILDI Başkentteki taziye merasimine İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra diğer ülkelerden de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jagdeep Dhankhar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guqing, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Afganistan'dan Taliban'ın üst düzey yetkilileri katıldı.

HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. REKLAM İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.