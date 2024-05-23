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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada - Gündem haberleri

        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!

        Rize'de, trafikte 'yol verme' tartışmasında kendisini omzundan vuran hafif ticari araç sürücüsü 70 yaşındaki Ömer Sofu'yu tabancayla vurup öldüren servis minibüsü şoförü 65 yaşındaki Hasan Güroğlu tutuklandı. Eski muhtar olduğu öğrenilen Güroğlu'nun ifadesinde, "Konuşmak istemiştim yanına gittim, ateş açtı. Ben de tabancayla karşılık verdim" dediği belirtildi. Servis minibüsündeki öğrencilerin de tanık olduğu olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:22
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        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
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        Rize'de olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisi minibüsü sürücüsü Hasan Güroğlu (65) ile aynı yöne giden hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Sofu (70) arasında trafikte 'yol verme' meselesinden tartışma çıktı.

        İKİ SÜRÜCÜ DE BİRBİRİNE ATEŞ ETTİ

        Hayatını kaybeden Ömer Sofu.
        Hayatını kaybeden Ömer Sofu.

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Sofu ve Güroğlu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlıkçıların kontrolünde sürücülerden Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Hasan Güroğlu da polis gözetiminde tedaviye alındı. Sofu’nun cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Yolda silahların karşılıklı ateşlendiği olay anları, arkadan gelen başka öğrenci servisinin araç kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık vermesi yer aldı.

        TEDAVİSİ TAMAMLANINCA TUTUKLANDI

        Omzundan yaralanan ve Çayeli'nin Derecik köyü eski muhtarı olduğu öğrenilen servis sürücüsü Hasan Güroğlu, tamamlanan tedavisi sonrası taburcu edildi. Hasan Güroğlu, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        "KONUŞMAYA GİTTİM ATEŞ ETTİ"

        Güroğlu'nun sorgusunda, "Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştık. Daha sonra önüme geçip, durdu. Ben de araçtan inip konuşmak için yanına gittiğimde ateş etti. Ne olduğunu anlamadan omzumdan yaraladım, ateş etmeye devam edince ben de belimden çıkardığım ruhsatlı tabancayla karşılık verdim" dediği belirtildi.

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