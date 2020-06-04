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SPK net açıkladı: Sosyal medyadan al verenler kendi hissesini satıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son günlerde Borsa İstanbul'da bazı küçük kağıtlarda meydana gelen hareketlerle ilgili olarak çok net açıklama yaptı. Kurul Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram'dan hisse tavsiyesinde bulunanların eş zamanlı olarak kendi hisselerini sattığını tespit ettiğini açıkladı. Bu kişilerin çoğunun daha önce Kurul tarafından işlem yasağı getirilmiş kişiler olduğu belirtilerek manipülasyon amaçlı yayınların 5 yıla kadar hapsi gerektirdiği ifade edildi. Rahim Ak'ın haberi

04.06.2020 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
SPK

Son günlerde Borsa İstanbul'da küçük hisselerde yatırımcıları yönlendirerek haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti. Kurul yaptığı açıklamada net olarak sosyal medya, Telegram ve Whatsapp'ta 'al' tavsiyesi verenlerin kendilerinin hisse sattığını tespit ettiklerini ifade ederek yatırımcıları uyardı. SPK yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu SPK tarafından yetkilendirilmemiş bazı manipülatörlerin yatırımcıları yönlendirerek mağdur ettiği ifade edildi.

DERS NİTELİĞİNDE 3 ÖNEMLİ TESPİT

Kurul yaptığı inceleme ile öyle 3 önemli tespit yaptı ki artık sosyal medyadan tavsiye veren kişilerle ilgili yatırımcının şüphesi kalmayacak. SPK sosyal medyadan alım tavsiyesi verenlerin manipülatör olduğunu kesin olarak belirledi. SPK'nın ders niteliğindeki 3 tespiti şöyle:

  • Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
  • Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
  • Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülüyor.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Kurul açıklamada 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiğini hatırlatarak "Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır" denildi.

YATIRIMCIYA REHBER OLACAK 4 TAVSİYE

Bu çerçevede SPK borsa yatırımcılarına 4 tavsiyede bulundu:

  • Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
  • Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
  • Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
  • Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görüldü.

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