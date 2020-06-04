Son günlerde Borsa İstanbul'da küçük hisselerde yatırımcıları yönlendirerek haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti. Kurul yaptığı açıklamada net olarak sosyal medya, Telegram ve Whatsapp'ta 'al' tavsiyesi verenlerin kendilerinin hisse sattığını tespit ettiklerini ifade ederek yatırımcıları uyardı. SPK yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu SPK tarafından yetkilendirilmemiş bazı manipülatörlerin yatırımcıları yönlendirerek mağdur ettiği ifade edildi.
DERS NİTELİĞİNDE 3 ÖNEMLİ TESPİT
Kurul yaptığı inceleme ile öyle 3 önemli tespit yaptı ki artık sosyal medyadan tavsiye veren kişilerle ilgili yatırımcının şüphesi kalmayacak. SPK sosyal medyadan alım tavsiyesi verenlerin manipülatör olduğunu kesin olarak belirledi. SPK'nın ders niteliğindeki 3 tespiti şöyle:
5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR
Kurul açıklamada 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiğini hatırlatarak "Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır" denildi.
YATIRIMCIYA REHBER OLACAK 4 TAVSİYE
Bu çerçevede SPK borsa yatırımcılarına 4 tavsiyede bulundu:
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