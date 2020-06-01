Borsa İstanbul'da küçük ve orta boy şirketlerin hisselerinin son 2 ayda olağanüstü yükselmesi sonrası bu şirket hisselerini elinde bulunduranlar ile şirket ortakları satışa geçti. Salça şirketi Tukaş tarafından bugün borsaya yapılan açıklamada şirket hisse fiyatının iki kattan fazla fiyat artışı ile iki ayda 8.18 liradan 17 liranın üstüne tırmanarak zirveye çıkmasının ardından 28 ile 29 Mayıs tarihleri arasında şirket ortağı Cengiz Okullu'nun elinde bulunan şirketin yüzde 18.5'ine denk gelen hisseleri sattığı görüldü.
İKİ AYDA 2 KAT YÜKSELMİŞTİ
Son 6 ayda Borsa İstanbul'a 350 bin yeni yatırımcı gelmesiyle beraber borsa şirketlerine ilgi artınca fiyatı iki kat artan Tukaş'ın ortağı Cengiz Okullu, 50.6 milyon hissesini 8,55 ile 10.50 arasında fiyatla satarak yaklaşık 500 milyon lira gelir elde ettiğini beyan etti. Okullu'nun şirketteki payı yüzde 38.5'ten yüzde 20'nin altına indi. Satışla beraber ve öncesinde şirket hisseleri 17,18 lira aralığından 8.55 liraya gerilerken şirketin küçük hissedarları endişe etmeye başladılar. Şirketin şimdiye kadar yüzde 15.72'si halka açıkken bu satışla birlikte halka açıklık oranı yüzde 33'ün üstüne çıktı.
3 AYLIK KARI 25 MİLYON LİRA
Şirketin son bilançosuna göre 781 milyon liralık varlığına karşı 475 milyon lira borcu bulunuyor. Tukaş'ın 305 milyon lira da özkaynağı bulunuyor. Şirket 216 milyon liralık satış gelirine karşı yılın ilk çeyreğinde gelirini 11 milyon liradan 25.5 milyon liraya çıkarı. Şirketin piyasa değeri şu anda 2.3 milyar lira olarak hesaplanıyor.
SERMAYESİ 272 MİLYON LİRA
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