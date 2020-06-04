Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Borsa İstanbul'da küçük hisselerdeki olağanüstü yükseliş ilk mağdurlarını yaratmaya başladı. Küresel salgının başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul'un en gözde şirketi haline gelen RTA Laboratuvar yatırımcıları büyük şok yaşıyor. Salgının başlamasıyla koronavirüs tanı kiti üretmesi nedeniyle gelir beklentisi artan ve 2020 3 aylık bilançosunda da karını 2 milyon liradan 10.7 milyon liraya çıkaran ve özellikle sosyal medyada bu kar atışının süreceğine dair yayınlar ile hisse fiyatı yüzde 2 bin 896 gibi astronomik yükselen RTA Laboratuvar hisseleri son iki haftadır sürekli düşüyor. Yükselirken her gün tavan olan hisse düşerken de hep taban fiyattan kapanıyor. Koronavirüsün başladığı mart ayında 1.62 lirayken tanı kiti ürettiği haberiyle birlikte 2 ay da 48,55 liraya tırmanan RTA Laboratuvarları hissesi 13 Mayıs'tan bu yana yüzde 60 gerileyerek 18,92 liraya düşünce bu hisseye yatırım yapan küçük yatırımcılar şoka girdi. Yatırımcılar 3 aylık bilançosunda kar açıklayan şirketteki fiyat düşüşünü şirket yönetiminin hisse üzerindeki işlemlerine bağlayarak mağdur olduğunu iddia ediyor.

SPK'YA ŞİKAYET YAĞDI

Konuyla ilgili RTA Laboratuvar'ın yüzde 43'üne sahip olan A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı ve Finansman Müdürü'nün fiyat beyan etmesinin ardından düşüşün sürmesi yatırımcıları çileden çıkardı. RTA Laboratuvarları’na ait olan İstanbul merkezli borsa aracılık şirketi A1 Capital’den iki isim, Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş ve Finansman Müdürü Güven Akat, geçen hafta sonu kişisel sosyal medya hesaplarından RTA hisselerindeki düşüşle ilgili değerlendirme içeren bir video paylaştı. İkili, RTA’nın iyi bir şirket olduğunu ancak mevcut hisse değerinin yüksek olduğunu öne sürerek yatırımcıları uyardı. Bu gelişme üzerine A1 Capital KAP’ta yayımlanan açıklamayla, ikilinin işine son verdi.

YATIRIMCI İDDİASI DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Hissenin düşmeye davam etmesiyle şirket ortaklarının hisse fiyatının düşmesi için çalışanları bilinçli yönlendirdiğini iddia eden ve işten çıkarmanın bir danışıklı dövüş olduğunu ileri süren yatırımcılar SPK'ya toplu dilekçeler yazdı. Yatırımcılar özellikle belirli aracı kurumlar kullanılarak blok satış yapıldığını ve hisse fiyatının bilinçli olarak aşağı çekildiğini iddia ediyor. Bir çok yatırımcı 20 yıllık birikimlerini, ev, otomobil paralarını batırdıklarını iddia ediyor. Yatırımcılar sosyal medyada zor durumda kaldıklarını anlatmaya çalışırken 'imdat' terimini kullanmayı tercih ediyor. SPK'nın ise konuyu yakından incelediği tahmin ediliyor.

TOPLU DİLEKÇE YAZDILAR

Yatırımcılar hem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hem Cimer'e şu dilekçeyi gönderiyor: "Yatırımcısı olduğum Borsa İstanbul da işlem gören GLRYH ve RTALB hisselerinde manipülasyon yapıldığını düşünüyorum. A1 Capital üst düzey yöneticisi Belgin Maviş tarafından 30.05.2020 tarihinde canlı olarak yapılan programda RTALB ve GLRYH hisseleri hakkında açıklamalar yapılarak açık bir şekilde bu hisseleri üzerinde manipülasyon yapılmış, yapılan manipilasyon ilgili şirketler tarafından yapılan KAP açıklamaları ile kabul edilerek bu iki çalışanın görevlerine son verilmiş fakat kurumunuz mevzuatı çerçevesinde şu ana kadar herhangi bir işlem tesis edilmemiştir. Ayrıca hisselerde tabana satış koyarak emir sırası kendilerine geldiğinde emir iptali yaparak işleme dayalı manipülasyon yapılmaya devam edilmektedir. Son 15 günün alım satımlarının incelenmesini talep ediyorum.

KORONA KİTİNDEN 45 MİLYON LİRA CİRO YAPTI

Türkiye'nin virüsle tanıştğı dönemde şirketin hızlı test kiti ürettiğine dair haberler yer alırken şirket de hem yurtiçi hem yurtdışından talepler aldığını açıklamıştı. Şirket son olarak SWAB, RNA izolasyon kiti ve Korona Virüs Tanı Kiti satış rakamlarına ilişkin son verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Açıklamaya göre, RTA tarafından toplam 2 milyon 516 bin 788 adet SWAB, RNA izolasyon kiti ve Korona Virüs Tanı Kiti üretildi. RTA'nın bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı 723 bin 910'a, RTA'nın ürün satışı 255 bine ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 2 milyon 261 bin 788'e yükseldi. RTA ve A1 Yaşam Bilimleri'nin 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam satış rakamı 3 milyon 240 bin 698 adete ulaşırken, bu ürünlerin satışından kaynaklanan toplam ciro ise 45 milyon 949 bin 400 TL oldu.

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