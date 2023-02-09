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SPK 14 internet sitesi için harekete geçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 14 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. SPK, depremler nedeniyle bağışta bulunmak isteyen şirketlere yönelik de yeni bir düzenleme duyurdu

Giriş: 09.02.2023 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL
SPK 14 internet sitesi için harekete geçti
AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, Destek Yatırım Bankası AŞ’nin işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 14 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini de açıkladı.

Kurul ayrıca 8 Şubat 2023 tarih ve 7/158 sayılı Kurul Kararı’nın tüm emeklilik yatırım fonları için uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana etkileyen depremler nedeniyle bağışta bulunmak isteyen şirketler bakımından, diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla;

Bağış yapmak isteyen ancak genel kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklıkların, yönetim kurulu kararı ile varsa genel kurul kararında belirlenen sınırı aşacak, böyle bir sınır belirlenmemişse, yönetim kurulu kararında öngörülecek tutarda bağış yapabilecekleri, yönetim kurulu kararı ile yapılacak bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması gerektiği, söz konusu yönetim kurulu kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiği hususlarında bilgilendirilmelerine karar verilmiştir."

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