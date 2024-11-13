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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Sosyal medyada internet taahhütlerine isyan - Teknoloji Haberleri

        Sosyal medyada internet taahhütlerine isyan

        Son dönemde hem internet hem de mobil paketlerin fiyatlarında enflasyon verilerinin çok üzerinde bir artış yaşanmıştı. Şimdi ise sosyal medyada şirketlerin taahhütlü fiyatlarıyla, taahhütsüz fiyatları arasında 3-4 kat fark olmasına kullanıcılardan tepki yağıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:02
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        İnternette taahhüt isyanı
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        Sabit internet ve mobil hat kullanıcılarının en büyük ikilemi, taahhüt bitiminde paket yenilemek...

        Özellikle son 2 yıl içerisinde enflasyonun da geldiği düzey ile birlikte iletişim ve internete harcadığımız paralar da oldukça yüksek düzeylere geldi. 2 yıllık tahhüt yaptıranlar, yüzde 300'ün üzerinde yeni paket fiyatlarıyla karşı karşıya kaldılar. Paket bitimlerinde uyarılmayan kullanıcılar bir anda 150 TL'lik pakete 1500 TL faturalar ile şaşkınlık yaşadılar.

        Özellikle bu enflasyonun da üzerindeki fiyatlarla ilgili hem sosyal medyada hem de sokakta mobil aboneler ve internet kullanıcılarının isyanlarını görmüştük. Şimdi de taahhüt bitimleri ve taahhütsüz fiyatların paket fiyatlarının 3-4 katı olması ile ilgili sosyal medyada internet yeniden gündem oldu.

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        Kullanıcılar, paket sürelerinin bitiminde yenileme yapmak istediklerinde yeniden 1 veya 2 yıllık taahhütlerle markaya bağlanmak isteniyor. Buraya kadar anormal bir durum yok evet. Ancak yeni paketlerin fiyatları 2 -3 kata çıkarken, taahhütsüz fiyatların aylık 1000 TL'lerin üzerine çıktığı görülüyor. Bu da bir markaya kendini en az bir yıl bağlamadan interenet kullanmayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

        Bu taahhüt bitiminden önce aldığım hizmetten memnun değilim diyerek başka markaya geçmek istenirse de çok ciddi cezalar ve ödemelerle kullanıcılar karşı karşıya kalıyor. Hal böyle olunca da tüketiciler sosyal medya üzerinden hak arayışına giriyor.

        İşte sosyal medyadaki benzer şikayetlerden bazıları...

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