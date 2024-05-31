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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı - Para Haberleri

        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Türkiye ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5.7 büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 2.4 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:30
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        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
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        TÜİK 2024 yılı 1 Çeyrek GSYH büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 5.7 büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı ise yüzde 2.4 oldu.

        2023'ün son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 4, çeyreklik büyüme ise yüzde 1 olarak açıklanmıştı.

        İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 11.1 BÜYÜDÜ

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; ilke çeyrekte bir önceki yıla göre inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11.1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5.5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4.9, tarım yüzde 4.6, hizmetler yüzde 4.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

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        Deprem konutlarının inşası sebebiyle inşaat sektöründe hızlı bir büyüme kaydedilmesi bekleniyordu.

        İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜZDE 42

        TÜİK verilerine göre işgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108.4, şirketlerin gelirlerini gösteren net işletme artığı/karma gelir ise 107.8 arttı.

        Böylece işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37.8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44.2'ye yükseldi.

        TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 7.3 ARTTI

        İlk çeyrekte hanehalklarının nihai tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7.3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10.3 yükseldi.

        Bu dönemde mal ve hizmet ihracatı, yüzde 4 yükselirken ithalat yüzde 3.1 düştü.

        Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL'ye çıktı. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

        GSYH sonuçları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024:

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