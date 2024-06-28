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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' yazısını ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.

Başardık 🇹🇷 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını 1 saat önceden duyurmuş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı sosyal medya paylaşımından 1 saat sonra ise, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.