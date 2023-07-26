Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Para Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! Temmuz 2023 Fed faiz kararı - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece politika faizi Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde 35 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığına çekti.

        FOMC geçen ay 10 toplantının ardından ilk kez artırıma gitmeyerek faizi sabit bırakmıştı.

        Bugünkü toplantıda piyasa beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi.

        Böylece Mart 2022'den bu yana Fed toplamda 525 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bugünkü kararla politika faizi Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Fed politika faizinin son 25 yıldaki seyri:

        REKLAM

        FOMC tarafından yayımlanan karar metninde Komitenin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği belirtildi. Komitenin, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye getirmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutunu belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal durumu dikkate alacağı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca "Hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, Komite para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komitenin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşullarına ilişkin okumalar, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.

        Detaylar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Habertürk Anasayfa