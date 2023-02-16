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Enkazın altına giriyor "Bircan'ını besliyor!

Adıyaman’da ineği enkaz altında sıkışan ve çıkamayan kadın, sürünerek girdiği enkazın altındaki ineğini besliyor. Birgül Tuncay'ın, 2 ineği, 15 koyunu ve 30 tavuğu yıkılan enkazın altında ölürken, sıkışan ineğinin kurtarılmasını bekliyor

Giriş: 16.02.2023 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Enkazın altına giriyor
Enkazın altına giriyor "Bircan'ını besliyor!
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HABERTURK.COM / İHA

Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor.

ALTI AHIR OLAN EVLERİ YIKILDI

İHA'da yer alan habere göre merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay’ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı.

BİR İNEĞİ ENKAZDA SIKIŞTI

Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi. Ahırda bulunan 4 inekten 2’si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak öldü. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı.

ENKAZA GİRİP SU VE YİYECEK VERİYOR

Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. 'Bircan' isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyip "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Birgül Tuncay, ineğiyle konuşuyor. Ölen hayvanları için gözyaşı döken Tuncay, ineğinin kurtarılmasını istiyor.

"ÇOCUĞUM YOK, ONLARI ÇOCUĞUM YERİNE KOYUYORUM"

Birgül Tuncay, “Biz depremde kurtulduk ama hayvanlarım enkaz altında kaldı. İki ineğim, 15 keçim, 30 tavuğum kaldı. İneklerimizden 1’ini çıkarttık, 1’i ise enkazın altında. Onu da deliğin içinden girerek suyunu, yemini veriyorum. Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum. Ölümü göze alıyorum. Dışarda kaldık, evimiz yok, bir şeyimiz yok. Hayvanlarımı çok seviyordum. Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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