207 saat sonra enkazdan çıktı! O yemeği istedi!

"BERAT BİZDEN NE İSTİYORSUN"

Berat ile sohbet eden ekip arkadaşlarından biri, "Berat sen bizim umudumuz oldun, bize en güzel sevgililer günü hediyesi oldun. Bizden ne istiyorsun" diye sordu.

"KURU FASULYE"

Mutluluğunu dile getiren Berat da kuru fasulye istediğini iletti.