Hayatının baharındaydı! Gözde'ye veda...

Gözde Öztürk için Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Cenaze törenine ise acılı baba Zahid ve anne Gülay Öztürk ile Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda kişi katıldı.

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