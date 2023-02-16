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Hayatının baharındaydı! Gözde'ye veda...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazında kalan Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcusu 25 yaşındaki Gözde Öztürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'da gözyaşları içinde toprağa verildi

Giriş: 16.02.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Depremde yaşamını yitiren voleybolcu gözyaşlarıyla toprağa verildi! Gözde'ye son görev... - Haberler
Hayatının baharındaydı! Gözde'ye veda...
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DHA

Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi takımlarından Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'nda forma giyen Gözde Öztürk (25), arkadaşıyla birlikte yaşadığı Hatay'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

BİNA İLK DEPREMDE YIKILDI

DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Mahallesi'nde, ilk depremde yıkılan binanın enkazında dün ulaşılan Gözde Öztürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Gözde Öztürk için Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Cenaze törenine ise acılı baba Zahid ve anne Gülay Öztürk ile Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda kişi katıldı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Gözde Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GEÇEN YIL TRANSFER OLMUŞTU

Önceki sezon Adana İmamoğlu Belediyespor Takımı kadrosunda yer alan Gözde Öztürk'ün, geçen yıl Mayıs ayında Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'na transfer olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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