"50 milyar" demişti! Heyecan fırtınası yaratan yardımsever konuştu!

DHA

'Türkiye Tek Yürek' ortak canlı yayınında, program katılımcılarından Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kendisine telefonla gelen bağışı bildirdiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

O AN YAŞANANLARI ANLATTI DHA'da yer alan habere göre stüdyoda bulunan Karataş tarafından 'Benim için çok anlamlı, kendisi kapı komşum olur, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi 50 milyar TL bağışta bulundu' ifadeleriyle bağış yaptığı açıklanan Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı.

"ESKİ PARAYA GÖRE 50 MİLYAR DİYE BİR MİKTAR SÖYLEDİM" Heyecanla canlı yayına bağlanarak bağışta bulunmak istediğini belirten Hamit Duras, "Eski paraya göre 50 milyar diye bir miktar söyledim. Mustafa Karataş da o heyecanla, biz de düzeltemeden iletmiş oldu. Sonrasında sosyal medyaya düştük.

"NORMAL BİR AİLEYİZ, İÇİMİZDEN GELDİ" Bizim asla kendi reklamımızı yapmak gibi bir amacımız yoktu. Allah rızası için yaptık. Sosyal medyada bir kısım bizim reklam yaptığımızı ifade ediyor, biz duygusal olarak yaptık. Normal bir aileyiz, içimizden geldi" dedi.

"GÖNÜL İSTER Kİ 50 MİLYAR TL'MİZ OLSUN Kİ BAĞIŞLAYALIM" Hamit Duras ve dükkanda çalışan oğlu Hüseyin Duras yaşananlardan sonra telefonlarının hiç susmadığını belirtti. Hamit Duras, "Bazı insanlar arayıp tebrik ediyor, bazıları ise tepki gösteriyor. Yine söylüyorum, benim bağışım 50 bin TL. Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun ki bağışlayalım. Benim 9 yaşında Elif isimli bir torunum var, beni çok etkiledi. Annesi hırka örmüş, kendisi de kaşkol örmüş. Annesine, 'Bir ip daha alın ben yine öreceğim, depremzedelere göndereceğim' demiş. Babasına göndermek istediklerini ve kumbarasını da vermiş, buna çok duygulandım, bağış yaptım. Bir çocuk bunu yapıyorsa, biz niye yapmayalım dedim" diye konuştu.

"BAĞIŞI 100 BİN TL'YE ÇIKARIYORUM" İHA'da yer alan habere göre sosyal medyada 'Hacı ağabey sen ne yaptın, Merkez Bankası'nı da geçtin' diye mesajlar gelmeye başladığını belirten Duras, "Milletvekilleri, belediye başkanları aradı. Bizi arayıp tebrik edenler oldu. Bazı bizleri tanımayan genç arkadaşlarımız bunu reklam için yaptığımızı düşünüyor. Biz sadece bağış yapmak istedik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımıza da sabırlar diliyorum" açıklamalarında bulundu. Duras, dünkü programda yaptığı 50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkardığını duyurdu.