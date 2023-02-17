Ambulans geçerken video çekiyordu! Azra bebeği kaybettik!

DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat´ta meydana gelen iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay´ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı.

ENKAZDAN ÇIKARIP VİDEOSUNU ÇEKTİ DHA'da yer alan habere göre çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra´yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

"BAYGIN HALDE KUCAĞINDA SARSILDI" İDDİASI Videoda Azra´nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu personele küçük çocuğun sağlık durumunun acil olmasına karşın durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki gösterdi. 8 ŞUBAT'TA VEFAT ETTİ Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. İÇ KANAMA VE BİRÇOK YERİNDE KIRIK VARMIŞ Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi. ANNESİ VEFAT ETMİŞ, BABASI HAYATTA Öte yandan Azra´nın annesi Fatma Malaç´ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç´ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.