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Ambulans geçerken video çekiyordu! Azra bebeği kaybettik!

Hatay'da, depremde enkaz altından sağ çıkarıldıktan sonra arama-kurtarma ekibinden bir personelin kucağına alıp video çekerek sosyal medyada paylaştığı 4 yaşındaki Azra Duru Malaç´ın kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 8 Şubat´ta vefat ettiği öğrenildi

Giriş: 17.02.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Azra Duru Malaç'ın ölümü kahretti! Ambulans geçerken video çekiyordu! Azra bebeği kaybettik! - Son dakika deprem haberleri
DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat´ta meydana gelen iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay´ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı.

ENKAZDAN ÇIKARIP VİDEOSUNU ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra´yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

"BAYGIN HALDE KUCAĞINDA SARSILDI" İDDİASI

Videoda Azra´nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu personele küçük çocuğun sağlık durumunun acil olmasına karşın durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki gösterdi.

8 ŞUBAT'TA VEFAT ETTİ

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti.

İÇ KANAMA VE BİRÇOK YERİNDE KIRIK VARMIŞ

Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

ANNESİ VEFAT ETMİŞ, BABASI HAYATTA

Öte yandan Azra´nın annesi Fatma Malaç´ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç´ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

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