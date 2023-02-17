Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel 3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı! - Son dakika haberler

3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı!

Kahramanmaraş'ta, depremin üssü olan Pazarcık'taki Bertizliler Köyü'nde yaşayan Yenigül Ailesi de depremde evlat acısı yaşayan ailelerden biriydi. Yaşadıkları ev enkaza dönen Yenigül Ailesi, evlatlık alarak aldıkları biricik kızlarını ve koruyucu aile olarak sahiplendikleri 2 çocuğunu enkazdan çıkaramadı. Ailenin tek isteği yeniden koruyucu aile sahibi olmak

Giriş: 17.02.2023 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı! - Son dakika haberler
3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Yenigül Ailesi yıllar boyu çocuk hasretiyle yanıp tutuştular. Önce yeğenini evlatlık alan Murat ve Elif Yenigül çifti iki çocuğa da koruyucu ailelik yaptı. Yemedi yedirdi, içmedi içirdiler ama 3 çocuğunu depremden koruyamadılar.

"SOĞUK DİYE ÜÇÜNÜ BİR YATIRDIM"

Murat ve Elif Yenigül çifti yaşadıklarını şöyle anlattı: "Üçünü hava soğuk diye bir yatırdım. Benim hiç çocuğum olmadı, gittim kardeşimin çocuğunu aldım sahip çıkamadım. 18 yaşındaydı ben ona neler yapmadım ama gitti. Doktor olmak istiyorlardı, hakim, savcı olmak istiyorlardı. Evim yıkıldı. Enkazın altında traktörümüz, değirmeniz de kaldı."

KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA OLMADI

18 yaşındaki Fatmagül, 16 yaşındaki Dilara ve 4 yaşındaki Alican'ı enkazdan çıktıktan sonra kurtarmaya çalışan karı koca canını dişine taksa da evlatlarını kurtaramadı.

ÇOCUK SAHİPLEMEK İSTİYORLAR

Murat ve Elif Yenigül çifti içlerinin yandığını ve çadırda bile olsa iki çocuğu sahiplenmek istediklerini, onlara bakacaklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremin 261. saatinde iki kişi daha kurtarıldı
Depremin 261. saatinde iki kişi daha kurtarıldı
Deprem bağışçılarına vergi rehberi
Deprem bağışçılarına vergi rehberi
Türkiye'deki depremzedeler için çaldı
Türkiye'deki depremzedeler için çaldı
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.