"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi ESKAT da depremin 90. saatinde 1 vatandaşı sağ olarak kurtardı.