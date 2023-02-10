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Hatay'da Yağız Ulaş bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı

Asrın felaketini yaşayan illerden Hatay'da yürekleri ısıtan kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. Kentte 10 günlük bir bebek ile annesi de sarsıntıdan 90 saat sonra kurtarıldı

Giriş: 10.02.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 10 günlük bebek ve annesi 90. saatte enkazdan kurtarıldı! - Deprem haberleri
AA

Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

ADIYAMAN'DA MUCİZEVİ KURTARMA

Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi ESKAT da depremin 90. saatinde 1 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çiğdem 2 Apartmanı'nın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında 45 yaşındaki Canan Geçeci'nin sesi duyuldu.

Sesin tespitinden sonra 4 çocuğun canlı olarak kurtarıldığı bina enkazındaki çalışmalarını sürdüren ESKAT ekipleri, depremin 90. saatinde Canan Geçeci'yi kurtarmayı başardı.

Geçeci, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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