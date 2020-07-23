Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'un kalecisiyken lisedeki öğretmeninin yönlendirmesiyle oyunculuğa yöneldi. Köstendil, Erkan Can'ın bir sorusu üzerine Leonardo DiCapriro'nun William Shakespeare olduğunu söyledi. O günden sonra konservatuvar öğrenimi gören Erkan Kolçak Köstendil, sinema filmleri, televizyon dizileri ve tiyatro oyunlarıyla kendi döneminin en çok çalışan oyuncularından biri olurken kariyerini yönetmenlik ve senaristlikle de taçlandırdı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'da kaleciydi.

Devam etseydi belki de Bursaspor'un 2009 – 2010 sezonundaki şampiyon olan takımın kadrosunda olacaktı.

Veya başka bir takımda oynayacak, şampiyonluğu başka bir formayla yaşayacaktı.

Belki de günümüzde hâlâ bir takımda file bekçiliği yapıyor olacaktı.

Bunların hiç biri olmadı.

Çünkü üniversite sınavına girmesi gerekiyordu ama matematik dersleri zayıf olduğu için kazanmasının zor olacağını düşünüyordu.

Oyunculuk yeteneğini gören lisedeki öğretmeni Zuhal Köseoğlu, konservatuvara yönlendirdi.

Konservatuvara yönlendirmekle kalmayıp tanıdığı Erkan Can'ı arayarak "Bir çocuk göndersem bakar mısınız?" dedi.

Erkan Kolçak Köstendil'in kaderi çoktan çizilmişti. Erkan Can'ın o gün Bursa'da olması da bunun bir göstergesiydi.

Erkan Can, Ali Sürmeli ile birlikte Atatürk Lisesi'ne geldi.

İki oyuncu o gün hem Bursa'daydı hem de okula 10 dakikalık mesafedeydi.

Bu tesadüf Erkan Kolçak Köstendil'in kaderinin çoktan çizildiğinin göstergesi değil de neydi?

Ne var ki iki deneyimli oyuncunun karşısında daha ilk anda tel tel döküldü.

Erkan Can sordu; "Shakespeare'i biliyor musun?"

Erkan Kolçak Köstendil, geçmiş yıllarda izlediği Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı 'Romeo + Juliet'ten yola çıkarak "Leonardo DiCaprio" cevabını verdi.

Erkan Can cevap verdi; "Seninle çok işimiz var."

Erkan Can'ın "Seninle çok işimiz var" dediği Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Mezun olduktan sonra da oyunculuk adına yapacağı çok işi vardı.

O işlere Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan Erkan Kolçak Köstendil, kamera önündeki ilk çalışması olan 'Kurtlar Vadisi Pusu' ile ülke genelinde elde ettiği şöhretin avantajıyla yeteneğini harmanlayıp kendi döneminin en çok çalışan oyuncularından biri oldu.

Erkan Kolçak Köstendil SHOW Tv'nin fenomen dizilerinden 'Çukur'da 'Vartolu'yu canlandırdı.

DİZİLERİ

* Kurtlar Vadisi Pusu

* M.A.T

* Sakarya Fırat

* Babalar ve Evlatlar

* Mukadderat

* Merhamet

* Ulan İstanbul

* Muhteşem Yüzyıl: Kösem

* Familya

* Görünen Adam

* Bir Deli Sevda

* Çukur

Ardı ardına Tv dizileriyle sinema filmlerinde rol alan, tiyatro oyunları için sahneye çıkan Erkan Kolçak Köstendil, kariyerine senaristliği ve yönetmenliği de ekledi.

2009'da 'Mukadderat' adlı dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Erkan Kolçak Köstendil, 'Senarist – Yönetmen' kimliğini sinemaya 'Torbacının Esrarı' adlı orta metrajlı filmle taşıdı. Köstendil, 'Suma' ile 2018'de Los Angeles Film Ödülleri'nde ise komedi dalında mansiyon kazandı.

FİLMLERİ

* Güz Sancısı (2008)

* Torbacının Esrarı (2012)

* İtirazım Var (2014)

* Yağmur: Kıyamet Çiçeği (2014)

* One Night In İstanbul (2014)

* Yok Artık! (2015)

* Kara Bela (2015)

* Takım: Mahalle Aşkına (2015)

* Babam (2017)

* Put Şeylere (2017)

* Kız Meselesi (2018)

* Müslüm (2018)

* Sibel (2019)

* Türk İşi Dondurma (2019)

12 Numaralı Adam

Erkan Kolçak Köstendil, senarist ve yönetmenlikteki başarısını sürdürdüğü 'Vakit' adlı kısa filmle Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüllere layık görüldü.

Öğretmeninin Erkan Can'ı aradığı an 'O An'ı olan Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik gösterisi '12 Numaralı Adam' ile de çalışmalarını çeşitlendirdi.



YARIN: Hande Yener

