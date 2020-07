Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ülkerspor'da oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un NBA'i hedeflediği basketbol kariyeri bir sakatlığa kurban gitti. Tatlıtuğ'un üzerine çöken karanlık günler, annesi Nurten Tatlıtuğ'un bir market camında 'Modeller aranıyor' ilanıyla aydınlandı. Paris'te modellik yaptığı günlerde aldığı oyunculuk teklifleriyle Türkiye'ye dönen Kıvanç Tatlıtuğ, o ilanın yapıştırıldığı 'O An'dan günümüze kadar 372 bölüm Tv dizisinde rol alırken kamera karşısına geçtiği filmlerin izleyici sayısı 7 milyona ulaştı. Aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçildi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'de ve Avrupa'da kupalar kaldırabilirdi.

NBA'e transfer olup ABD'de de kupalar kazanabilirdi.

Eğer sakatlanmasaydı.

Doğup büyüdüğü Adana'da çeşitli takımlarda oynadıktan sonra gelecek vaat eden bir basketbolcu olarak Ülkerspor'a transfer oldu.

Oradan önce Beşiktaş'a, ardından da Fenerbahçe'ye.

Ülkerspor'da iki yıl basketbol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, transfer olduğu Beşiktaş'ın formasını bir yıl ıslattıktan sonra Fenerbahçe'ye geçti.

Bir yıl da Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Beşiktaş'a geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un hedefi her basketbolcunun olduğu gibi NBA'di.

Ne var ki spor kariyeri, bir antrenmanda sakatlanmasıyla sona erdi.

Henüz çok genç yaşta sakatlanmasıyla spora veda etmek zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ'un kulüp takımlarında ve milli takımda kupalar kaldırma hayali son buldu.

Sakatlanmasaydı, milli bir sporcu, NBA'de oynayan bir basketbolcu olabilir miydi bilinmez ama kaderi, hayata yeni bir pencereden bakma fırsatı tanıdı.

Hayata başka bir pencereden bakma fırsatı ise bir marketin penceresinde asılıydı.

Günlerden bir gün annesi Nurten Tatlıtuğ, alışveriş yapmaya gitti.

Bir mankenlik ajansı tarafından Nurten Tatlıtuğ'un alışveriş yaptığı marketin pencere camına yeni modeller arandığı yönünde bir ilan asıldı.

Nurten Tatlıtuğ, oğlunun fotoğraflarından birini ajansa gönderdi.

Modellik yapmayı kabul eden Kıvanç Tatlıtuğ, ajansa kabul edildi.

İki yıl boyunca podyumlarda arz-ı endam eyledikten sonra 2002'de Best Model of Turkey adlı yarışmaya katıldı.

Önce Best Model of Turkey'de ardından da Best Model of the World'de birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ'un modellik camiasında saldığı nam, Fransa'ya kadar ulaştı.

Belki basketbolcu olarak okyanusu aşıp NBA'e transfer olamadı ama ünlü Fransız modellik ajansı Success'ten aldığı teklifle Alp Dağları'nı aşıp Paris'e gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ, her ne kadar Paris'te yaşıyor, orada çalışıyor olsa da İstanbul'dan birçok yapımcı oyunculuk tekliflerinde bulunuyordu.

Modellik yapma yaşı sınırlıydı.

Belli bir yaşa geldiğinde modellik 'Benden bu kadar' diyerek yeni kuşak yakışıklıların yakasına yapışacaktı.

Hal böyle olunca Kıvanç Tatlıtuğ, ömrü hayatı boyunca yakasına yapışacağı bir meslek sahibi olmalıydı.

Oyunculuk, kendisi için bu minvalde uygun bir meslek olacaktı.

Paris'te geçirdiği bir buçuk yılın ardından 2005'te Türkiye'ye dönerek oyunculuk teklifleri arasından yaptığı seçimle modellik kariyerini sonlandırarak 'Gümüş' dizisiyle oyunculuğa başladı.

'Gümüş'ten sonra 'Menekşe ile Halil' dizisiyle oyunculuk kariyerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, yeni mesleğinde rüşdünü ispatladı.

İkinci yılın sonunda artık geniş bir hayran kitlesinin takibinde ve sinema - tv sektörünün kapsama alanındaydı.

Yapımcı Selay Tozkoparan, "Amerikalılar Karadeniz'de 2"yi çekecekti.

Filmin yönetmeni Kartal Tibet, başrol oyuncuları Metin Akpınar, Peker Açıkalın, Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Çöpdemir, Levent Kazak, Melis Birkan ve Müslüm Gürses...

Selay Tozkoparan'ın ofisinde ettiğimiz sohbette filmi anlatırken kadroda neden Kıvanç Tatlıtuğ'u düşündüğünü sordum. Tozkoparan'ın cevabı dün gibi kulağımda; "Biliyor musun Mehmet... Kıvanç, Tv'de çok iyi bir yer edindi. Sinema filmlerinin de katkısıyla çok iyi bir kariyere sahip olacak. Göreceksin, kısa bir süre sonra herkes ondan söz edecek."

Kıvanç Tatlıtuğ ile Melis Birkan, filmin bir sahnesine görülüyor

Gösterime girmesine yaklaşık bir ay kala Selay Tozkoparan, "Amerikalılar Karadeniz'de 2" için hazırlattığı afişi gösterdi. "Çok iyi bir kariyere sahip olacağını düşünüyorsun ama adı üçüncü sırada, fotoğrafı da küçük. Genç kızlar adama büyük hayranlık duyuyor. Afişte fotoğrafını gören sinemaya girer. Yerinde olsam fotoğrafını büyütürüm" dedim. Tozkoparan'ın verdiği karşılık şu olmuştu; "Tamam çocuk yakışıklı. Belki şimdilerde biraz da yakışıklılığıyla izleniyor ama göreceksin bir süre sonra asıl izlenme nedeni oyunculuğu olacak."

Sinema kariyerine "Amerikalılar Karadeniz'de 2" ile başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, bir sonraki çalışması olan 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Behlül Haznedar' karakteriyle diziye farkındalık kattı. Tatlıtuğ, üç yıl önce başladığı oyunculukta yüksek bir noktaya ulaştı.

Selay Tozkoparan'ın da öngördüğü gibi herkes Kıvanç Tatlıtuğ'dan söz etmeye başlamıştı.

Zirveye çıkmak iyidir. Orada kalmak ise en iyisi...

Rol aldığı Tv dizilerine ayrı bir ruh katsa da, herkes kendisinden söz etse de mesleğinde henüz zirveye çıkmamıştı.

İyi dizilerdi, çok izlenmişlerdi, izleyici üzerinde bir etki yaratmıştı ama onlar dünde kalmıştı.

Sırtını geride kalan çalışmalara dayayıp gününü gün etmek de vardı onları sıçrama tahtası olarak kullanıp geleceği adına emin adımlarla yürüyeceği yolun karşısına geçmek de.

Önemli olanın dün değil, yarının olduğunu iyi bilen ve bunu basketbol kariyerinde acı bir şekilde deneyimleyen Kıvanç Tatlıtuğ, elde ettiği şöhretle gününü gün etme yerine yolun karşısına geçmeyi yeğleyerek oyunculuğunu geliştirme çabası gösterdi.

O çabasının karşılığı ise 'Kelebeğin Rüyası' oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın her filmi özeldi ama 'Kelebeğin Rüyası'nın özel kere özel bir film olacağı henüz çekimlere girilmeden önce belli olmuştu.

Bütçesi ve çekim süresi, filmin ne ölçüde özel olduğunun göstergelerinden biriydi.

Yılmaz Erdoğan'ın özel kere özel filminde rol alacaklar özel oyuncular olmalıydı.

Kıvanç Tatlıtuğ, ne ölçüde özel bir oyuncu kıvamına geldiğini 'Kelebeğin Rüyası'nda Türk edebiyatının ünlü şairi Muzaffer Tayyip Uslu'yu canlandırarak gösterdi.

'Kelebeğin Rüyası', 86'ncı Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Oscar adayı filmi olurken Kıvanç Tatlıtuğ, 'Muzaffer Tayyip Uslu' karakteriyle yurt içinde aralarında Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri ile SİYAD Ödülleri'nde aldıkları da olmak üzere 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 5 ödül kazandı.

Yılmaz Erdoğan ile çalışmak, ödülleri toplamak ve sinema oyuncusu olarak da izleyicinin beğenisini kazanmak...

İşte bu üç unsur, Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyeri adına zirveye bayrağını diktiğinin göstergeleri oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, 'Kelebeğin Rüyası'ndan sonra kariyerine 3 TV dizisi ve 'Hadi be Oğlum' ile 'Organize İşler Sazan Sarmalı' adlı sinema filmleriyle devam etti.

Annesinin bir marketin camında o ilanı gördüğü an, 'O An'ı olan Kıvanç Tatlıtuğ, 15 yılda 4 sinema filmi ve 7 Tv dizisinde rol aldı. Tatlıtuğ'un dizilerini toplam bölüm sayısı 372, sinema filmlerinin toplam gişesiyse 7.049.695 kişi oldu.





