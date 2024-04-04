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        Haberler Dünyadan Shakira klibindeki oyuncuya aşık oldu - magazin haberleri

        Shakira klibindeki İngiliz oyuncuya âşık oldu

        Aldatıldığı gerekçesiyle ispanyol emekli futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini iki yıl önce bitiren Shakira, bu kez bir İngilize âşık oldu. Klibinde rol alan oyuncuyla ilişkiye başlayan Shakira'nın arkadaşları, bu birliktelikten endişeli

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:37
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        • 1

          Geçen hafta yeni albümü ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ı (Kadınlar Artık Ağlamıyor) çıkaran Shakira, klibinde birlikte rol aldığı İngiliz oyuncu Lucien Laviscount ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak Kolombiyalı şarkıcının arkadaşları, henüz büyük bir şöhret sahibi olmayan Laviscount'un, Shakira'yı şöhret yolunda bir basamak olarak kullanmasından endişeli.

        • 2

          47 yaşındaki Shakira ile 31 yaşında Laviscount, ünlü şarkıcının 'Punteria' klibinde birlikte rol almış, verdikleri samimi pozların aralarında romantik bir yakınlaşmaya yol açtığı iddia edilmişti. Kaynaklar, ikili arasında başlayan ilişkiyi doğrularken, Shakira'nın arkadaşlarının, daha az ünlü olan Laviscount'un, şarkıcının kalbini kırmasından korktuğunu söyledi.

        • 3

          "PIQUE'YE TEPKİ İLİŞKİSİ"

          Daily Mail Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, Laviscount'un şimdiye kadar birlikte olduğu kadınların birbirinden oldukça farklı olduğunu söylerken, "Arkadaşları, Laviscount'un Shakira sayesinde isim yapmaya çalışmasından ve bu amaç için Shakira'yı kullanmasından endişeli" dedi. Shakira, 11 yıllık sevgilisi emekli ispanyol futbolcu Gerard Pique'den 2022'de aldatıldığı için ayrılmıştı. Bazı kaynaklara göre Shakira, eski sevgilisi Pique'ye tepki olarak yeni bir ilişkiye başladı.

          Pique, Shakira'dan ayrılır ayrılmaz üniversite öğrencisi yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile ilişkisini ilan etmişti.

        • 4

          Pique ile birlikteliğinden 11 yaşında Milan ve 9 yaşında Sasha adlarında iki çocuğu olan Shakira, İngiliz oyuncuyla şubat ayında çektikleri klibin setinde tanıştı.

        • 5

          BİRLİKTE YEMEĞE ÇIKTILAR

          Klibin yayınlanmasının ardından ikili, New York'ta bir İtalyan restoranında yemek yerken görüldü. Görgü tanıklarına göre, Shakira ve Laviscount arkadaş gibi değil, romantik bir ilişki yaşıyor gibi görünüyordu.

        • 6

          "ŞİMDİ ERKEKLERİN AĞLAMA ZAMANI"

          Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni albümüyle ilgili verdiği röportajda, "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı. Uzun bir süredir, sırf kadın olduğumuz için elimizde bir senaryo ile ağlamaya mecbur bırakıldık. Çocuklarımızın, toplumun gözü önünde acımızı saklamak zorunda kaldık" sözleriyle dikkat çekmişti.

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