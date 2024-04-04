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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan sermaye artırımından sonra tesis müjdesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan sermaye artırımından sonra tesis müjdesi!

        KAP'a bildirdiği bedelli sermaye artırımı kararıyla 1.2 milyar TL kaynak yaratmayı hedefleyen Beşiktaş'tan dün de tesis müjdesi geldi. Siyah-beyazlılar, Beykoz Paşamandıra'da bulunan 8.046 m2 arazinin 30 yıllığına kulübe tahsis edildiğini açıklarken sırada ise Fulya Şan Ökten Tesisleri'nin yeniden yapılması var

        Giriş: 04.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:24
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        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
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        Beşiktaş Kulübü, önceki gün duyurduğu bedelli sermaye artırımı kararının ardından dün de tesisleşme konusunda önemli bir adım atıldı. Siyah-beyazlılar, Beykoz Paşamandıra'da bulunan 8.046 m2 arazinin 30 yıllığına kulübe tahsis edildiğini açıkladı.

        RESMEN AÇIKLANDI

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "İlgili yöneticilerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, İstanbul Beykoz Paşamandıra’da bulunan 8.046,06 m2 yüzölçümlü, 133 ada, 316 numaralı parsel ile 12.296,30 m2 yüzölçümlü 100 numaralı bitişik parsel, toplamda 20.342,36 m2 taşınmazların 30 yıl süreyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne tahsisi gerçekleşmiştir. Verilen irtifak hakkı tesisine esas olarak, altyapı futbol takımlarımız tarafından futbolcu yetiştirmek, tüm yaş kadın futbol takımları idmanları ve sporcu eğitimleri sağlamak amacıyla sabit ve kalıcı tesisler yapmak üzere kulübümüze verilen ön izin doğrultusunda gerekli çalışma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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        ART ARDA MÜJDELER

        Beşiktaş, önceki gün KAP'a Futbol Yatırımları AŞ'nin (BJKAS) yüzde 250 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldığını bildirmişti. Siyah-beyazlılar, bu hamleden 1.2 milyar TL gelir beklerken yaz transfer dönemi için de önemli bir kaynak yaratmış olacak.

        SIRADA FULYA TESİSLERİ VAR

        Beşiktaş'ta hem maddi kaynak hem de tesisleşme konusunda yapılan bu hamlelerin ardından ise gözler Fulya Şan Ökten Tesisleri'ne çevrildi. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, son yapılan Divan Kurulu toplantısında yenileme çalışmaları için 2 ay içinde temel atacaklarını açıklamıştı. Beşiktaş'ın yapılan son seçimi öncesinde ikinci başkan Hüseyin Yücel, Fulya Şan Ökten Tesisleri'nin yapımını üstlendiğini duyurmuştu.

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