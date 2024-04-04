Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş göreve başladı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebini yinelerken, Yavaş da ilçe belediye başkanlarına seslendi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni dönem görevine başladı. İmamoğlu yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebini yenilerken, "Sandalye kırık olmasın yeter" dedi. Yavaş da Ankara'daki diğer belediye başkanlarına "Gelin birlikte yönetelim" mesajı verdi.
Makam orasında dua ederek göreve başlayan İmamoğlu daha sonra İBB binası önünde toplanan çalışanlara hitap etti.
İmamoğlu, “Buradan hükümete, yerel ve ulusal görevler konusunda iş bölümü, vatandaşımızı ilgilendiren tüm meselelerde iş birliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım. Artık merkezi hükümetin engellemelerini ne ben ne halkımız kabul edemeyiz. İstanbul halkı, bence başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, önünde bekleyen onlarca dosyayı bir an önce imzalamasını ve belediyelerin önündeki engellemelerin aşılmasını bekliyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na açık çağrıda bulunuyorum. Projesini tamamladığımız, bütçesini bulduğumuz, ihaleye çıkmak üzere uzun zamandır sizden imza beklediğimiz Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattına, metrobüs aracı alımı talebimize, Kömürcüoda Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisine -ki Avrupa'da en büyüğü- bir an önce onay verin. Bu, size puan kazandırır, puan kaybettirmez. Keza Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe; Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli; Kaynarca-Pendik-Tuzla hatları ve 34 tramvay aracıyla ilgili onaylarımızı, yine metro aracı alım onaylarımızı, vakit kaybetmeden vermesini bekliyoruz. Bu da size puan kazandırır" dedi.
"O İMZALARI ATIN"
“Onay verin ki, projeleri hızla ihale edelim ya da hızla yapılan projelere takviyeler gelsin, tamamlayalım" diyen İmamoğlu, "Milletimizin cebine, milletimize hizmet edecek firmaların kasasına para girecek, ülkemize dışarıdan, çok uzun vadeli kaynaklar gelecek. Yapınca bunlar ne oluyor? 16 milyonun hizmetine sunacağımız işler oluyor. Çok işimiz var. Lütfen artık bizi yavaşlatmayın. Bizi yavaşlatmaya çalışmayın. Görüyorsunuz. Yaramıyor. Biz yavaşlamıyoruz, daha fazla hızlanıyoruz. Ters tepiyor. Biz, bu engellemeleri görünce, hizmet için daha da hırslanıyoruz. Anladık; bazen sadece seçimleri düşünüyorsun. Ama ben söyleyeyim. Biraz da kendinizi düşünün. Bu milletin gözünden iyice düşmek istemiyorsanız, bizimle iş birliği yapın. O imzaları atın. Biz de işimize gücümüze bakalım" diye konuştu.
RANDEVU TALEBİNİ TEKRARLADI: SANDALYE KIRIK OLMASIN YETER
İmamoğlu, “Açık ve net söyleyeyim; milletimiz birbiriyle uyumlu çalışan siyasi partileri, birbiriyle millet lehine iş yapan siyasi partilerin bireylerini tarih boyunca onore etmiştir. Düşmanlık yapanları da tarih boyunca yargılamıştır. Bu anlamda bu huyunuzdan vazgeçin. Ben buradan, açık ve net söylüyorum. Buradan da açıkça ilan ediyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz, İstanbul’un geleceğini, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Onu da ileteyim buradan. Sonra diyorlar, ‘Randevu istedin mi istemedin mi?’ İstiyorum. Bak, tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum, yineliyorum. Bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter" şeklinde konuştu.
MANSUR YAVAŞ: GELİN BİRLİKTE HİZMET EDELİM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci kez seçilmesinin ardından mazbatasını alarak göreve başladı.
Mansur Yavaş, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı. Törene Yavaş'ın ailesi ve CHP İl Başkanı Ümit Erkol katıldı. Yavaş, Ankara halkına teşekkür ederek, "Allah utandırmasın. İnşallah bizler yine aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, açık bir şekilde ortak akılla hareket eden bir belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe aynen devam edip, gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu; asfalt ve betondan plastik üretilen şey asla ne bir proje ne bir belediyecilik olmadığını söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye bir kuruş para vermeyeceğiz. Çünkü bu para halkın parasıdır" dedi.
Ankara’nın yüksek bir oyla kendisine olan güvenini belirttiğini aktaran Yavaş, halkın başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceklerini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Ankara’yı dünya başkentlerine yarışır bir başkent yapmanın ana hedefleri olduğunu söyledi.
'ÇAĞRIMI TEKRAR EDECEĞİM'
Yavaş, önceki dönemde belediye meclisinde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, "Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerine şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi yeni seçilen 8 belediye başkanı var rakip partiden seçilen ve 1 bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda onlara yine aynı şekilde 2019’da yaptığım konuşmayı yapacağım. 'El ele verelim, Ankara halkı bizi hizmet emek için seçti, dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir, seçim bitmiştir, artık bir araya gelme zamanıdır. Gelin birlikte Ankara’nın tümüne hizmet edelim' çağrımı tekrar edeceğim. Umarım ki bu seçimden gereken dersler çıkarılmıştır. Bu çağrımı tekrar edeceğim, artık gerisini kendileri bilir" diye konuştu.