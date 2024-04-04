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31 Mart yerel seçimlerinde Tokat'ın Turhal ilçesinde, CHP'nin adayı Mehmet Erdem Ural oyların yüzde 40.95'ini alarak belediye başkanlığını elde etti.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı; "Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın belediye başkanı oldu" dedi.

"31 MART'TA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI" Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı seçildiğini açıklarken, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti. REKLAM

MEHMET ERDEM URAL KİMDİR? Mehmet Erdem Ural, 1981 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ural, iş dünyasında yer aldı ve Turhal Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI Evli ve üç çocuk babası olan Ural, ayrıca Atatürk'ün ünlü fotoğrafındaki yurttaşın torunu olarak da biliniyor.