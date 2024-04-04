Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Bayramda hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 9 günlük bayram tatilinde yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıkları bölge bölge açıkladı. İşte Öztel'in yarından itibaren dikkat edilmesi gereken hava durumu ve sıcaklık tahminleri...

        Giriş: 04.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda hava nasıl olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye, nisan ayının ikinci haftasını 9 günlük tatil ile geçirecek. Yarın akşamdan itibaren başlayacak olan tatilde, beklenen hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin olarak işte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den çarpıcı tiyoları...

        "KARADENİZ KIYILARI VE DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK"

        "Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Sivas-Adıyaman çevresinde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu yağışların Malatya ve çevresinde de yer yer kuvvetli olmasını bekleyelim, hatta yarın lokal olarak dolu yağışı görülebilir.

        "MARMARA'DA SICAKLIKLAR YAZ TADINDA"

        İstanbul’da hava sıcaklıkları gündüz gölgede 16-17°C’lerde fakat rüzgar poyrazdan serin estiği için hissedilen sıcaklık gölgede 12°C’ye kadar düşebiliyor.

        Gece serinliği sürecek, gündüzler güneş altında hissedilenin 25-28°C’lere çıktığı bir yaz tadı veriyor. Marmara’da hem uzun kollu bir şeyler, hem de yazlık giysilere ihtiyaç var ve bu durum uzun bayram tatilinde de sürecek.

        REKLAM

        "BAYRAM TATİLİNDE İSTANBUL GÜNEŞLİ"

        Bu haftasonu İstanbul’da pazar günü yağmurlu bir sabah ve öğlen geçirebiliriz. Hava sıcaklıkları yağış gerçekleşirse dahi 17-18°C’lerde olacak.

        Bayram tatilinde İstanbul’un havası çoğunlukla güneşli olacak. 10 Nisan Çarşamba bulutlar artarak biraz yağmur bırakabilir. Bunun dışında gelecek haftanın tahminlerinde bol güneş görünüyor.

        "EGE BAYRAMI GÜNEŞLİ GEÇİRECEK"

        Ege’de İzmir bayram tatilini neredeyse tamamen güneşli geçirecek, günün erken saatleri 12°C olan sıcaklık, gündüz İzmir’de, Aydın’da 22°C’ye yükselecek. Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Trakya geneli benzer şekilde bayram tatilini az bulutlu ve güneşli havada geçirirken, Güney Ege’de ve Akdeniz’de haftaya bahar yağmurları görülebilir.

        REKLAM

        "AKDENİZ'DE 2 GÜN YAĞMUR VAR"

        Muğla-Bodrum arasında daha az olmak üzere güneyde 10-11 Nisan tarihleri yağmur ihtimali var. Yağışlar Antalya-Mersin arasında gelecek hafta 1.5-2 gün aralıklarla sürebilir. Fakat bu duruma “Antalya bayramı yağmurlu geçirecek” demeyelim, sadece 2 gün içinde toplam 3-4 saat yağmur yağabilir. Konya-Isparta çevresi de haftaya salı ve çarşamba bir miktar ıslanabilir. Bayramda İzmir-Çanakkale hattı, Antalya-Mersin hattından daha sıcak olacak görünüyor.

        "DEPREM BÖLGESİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR"

        Güneydoğu Anadolu ve aslında deprem bölgemiz, bayramın 3 gününü yağışlı geçirebilir. Şimdiki tahmini güncelleyeceğiz fakat mevcut duruma göre Kahramanmaraş- Adıyaman-Mardin-Şırnak-Gaziantep çevresi 9-10-11-12 Nisan tarihlerinde 4 gün aralıklarla yağmurlu görünüyor.

        "GÜNEYDOĞU'DA DA 2 GÜN SAĞANAK GÖRÜNÜYOR"

        Güneydoğu’da zaman zaman kuvvetli gök gürültülü yağış, hayatı ve sosyal faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Özellikle 10-11 Nisan tarihlerinde beklenen yağışları yakından takip etmeli. Bu kesimlerde bayramın hava sıcaklıkları 15 ila 19°C arasında değişecek, sert bir soğuk yok ama yağmur da kendini hep hatırlatacak görünüyor.

        "KARADENİZ YAYLALARINA KAR YAĞABİLİR"

        Cuma akşamı Doğu Karadeniz tarafında yaylalara, yüksek kesimlere kar yağma ihtimali yüksek. Gümüşhane-Anzer-İspir-Artvin arasında kış lastiği olmadan yolculuk yapmamakta fayda var. Cuma gecesi ayrıca Erzincan-Malatya-Kahramanmaraş üstünden geçmesi beklenen gök gürültülü yağışa da dikkat etmekte yarar var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bayramda hava nasıl olacak
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Habertürk Anasayfa