Salim Kıhrı, "Bu resmen bir facia, bilerek işlenmiş bir cinayet. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan hareketler var. Havalandırma yok, içerisi kimyasal maddelerle dolu. Havalandırma yok. Normalde güvenlik çıkış kapıları var ve çıkış kapılarını kapatmışlar. 3 kapısı var 2'sini kapatmışlar kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yerde. Bu cinayet resmen başka bir şey değil. Gözaltındakiler tutuklanmalı. 29 kişinin oraya doldurulup da tamamının orada ölmesi demek, burada çok büyük bir ihmal var demektir. 29 kişiden 2'si ölür de diğerlerini kurtarabilirsen anlaşılabilir ama hiçbirisinin kurtulamaması cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan belediyeden gizli yapılan işlemler var. Normalde görünürdeki kapıları kapatmışlar ve arka kapıdan giriş çıkış yapılıyor. İçerdeki insanların çoğunun sigortasız çalıştığı bir yer. Kimliği olmayan insanlar var. 17 yaşındaki çocuk bile var" dedi.