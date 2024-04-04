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        Haberler Gündem Güncel Şişli Masquerade Club yangını: 29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia! - Son dakika haberi

        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!

        İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği Masquerade Club adlı eğlence merkezindeki yangınla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yangında yaşamını yitiren kaynak ustası Yılmaz Kıhrı'nın yeğeni Salim Kıhrı, "Normalde güvenlik çıkış kapılarıyla 3 kapısı var 2'sini kapatmışlar. Kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yürümen gerekiyor" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Faciaya içeride yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ercan E., "DJ kabininin arkasında çok şiddetli duman ve alevler yükseldi. O esnada elektrikler kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:49
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        • 1

          İstanbul'da Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden işçi Akın Kıhrı (36) ve kaynak ustası babası Yılmaz Kıhrı'nın (59) cenazeleri Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

        • 2

          DHA'nın haberine göre Yılmaz Kıhrı'nın yeğeni Salim Kıhrı, "Bu resmen bir facia, bilerek işlenmiş bir cinayet. Havalandırma yok, içerisi kimyasal maddelerle dolu. Normalde güvenlik çıkış kapılarıyla 3 kapısı var 2'sini kapatmışlar. Kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yürümen gerekiyor" dedi. (Fotoğraf: Hayatını kaybeden Akın Kıhrı)

        • 3

          Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta 2 Nisan'da 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, o sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. (Fotoğraf: Hayatını kaybeden Yılmaz Kıhrı)

        • 4

          İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma 9 kişi, gözaltına alındı.

        • 5

          Yangında yaşamını yitiren Yılmaz Kıhrı ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri Beykoz'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Giresun'a getirildi. Baba ve oğlu için Tirebolu ilçesi Menderes köyünde cenaze töreni düzenledi.

        • 6

          Cenazeye Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye gelenler, acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Baba ve oğlu, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından, dualarla aile kabristanlığına toprağa verildi.

        • 7

          OYUNU KULLANIP İSTANBUL'A DÖNMÜŞ

          Yangında oğlu ile hayatını kaybeden kaynak ustası Yılmaz Kıhrı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için İstanbul'dan Giresun'a geldiği, ardından geri dönüp, tadilatta çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

        • 8

          "17 YAŞINDA ÇOCUK BİLE VAR"

          Yangında ölen Yılmaz Kıhrı'nın yeğeni Salim Kıhrı, çıkış kapılarının kapatıldığını belirterek, yaşananları cinayet olarak nitelendirdi.

        • 9

          Salim Kıhrı, "Bu resmen bir facia, bilerek işlenmiş bir cinayet. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan hareketler var. Havalandırma yok, içerisi kimyasal maddelerle dolu. Havalandırma yok. Normalde güvenlik çıkış kapıları var ve çıkış kapılarını kapatmışlar. 3 kapısı var 2'sini kapatmışlar kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yerde. Bu cinayet resmen başka bir şey değil. Gözaltındakiler tutuklanmalı. 29 kişinin oraya doldurulup da tamamının orada ölmesi demek, burada çok büyük bir ihmal var demektir. 29 kişiden 2'si ölür de diğerlerini kurtarabilirsen anlaşılabilir ama hiçbirisinin kurtulamaması cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan belediyeden gizli yapılan işlemler var. Normalde görünürdeki kapıları kapatmışlar ve arka kapıdan giriş çıkış yapılıyor. İçerdeki insanların çoğunun sigortasız çalıştığı bir yer. Kimliği olmayan insanlar var. 17 yaşındaki çocuk bile var" dedi.

        • 10

          "BU OLAYA KAZA DENME ŞANSI YOK"

          Yılmaz Kıhrı'nın kardeşi Durdu Kıhrı ise "Birisi kardeşim diğeri yeğenim, bu olaya kaza denme şansı yok. Böyle bir kaza olmaz. Kardeşimin sigortası da yoktu. Orada bir yanlışlık mı diyeceksin facia mı diyeceksin, her türlüsü belli bir ihmaller zinciri var. Ben iki can kaybettim bu örtbas edilecek mi hakları aranacak mı bilmiyoruz. Yangının çıktığını televizyondan duydum. Yeğenimi aradım ve 'git onları al gel' dedim. O da aradı ve 'amca ikisi de gitmiş' dedi. Suçlular cezasını çekmeli ama ben buna inanmıyorum zaten bize hiçbir açıklama da yapılmadı" diye konuştu.

        • 11

          KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

          Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Ş., iş yerinin ortakları Mehmet Memduh C. ve Şehzade Ş., muhasebeci Salim A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A. ve iş yeri ortağı F.D.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        • 12

          YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

          Faciaya gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde yaşanan faciayı anlatan Ercan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan'ın olduğunu söyledi. 20 Mart'tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirten Ercan E., "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu" dedi.

        • 13

          İKİNCİ YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMAMIŞ

          İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., "Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı" diye konuştu. DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen Ercan E. "O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayarak yere yatarak yerde sürünmeye başladım" dedi.

        • 14

          CANINI KURTARDIKTAN SONRA İTFAİYEYE YARDIM ETMİŞ

          Yangın faciasından sağ kurtulmayı başaran Ercan E., "Koridordan sürünerek geçerek vestiyer kısmı bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim" dedi. İçeride mahsur kalan işçilerin yerlerini göstermek için itfaiye ekibiyle birlikte içeri girdiğini belirten Ercan E., çalışanların yerlerini gösterdikten sonra çıkarıldığını, kendisinin de hastanede tedavi gördüğünü anlattı.

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