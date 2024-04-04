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        Haberler Gündem Güncel Şirinler köyünün "şirin" muhtarı

        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı

        Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 50 bin 516 aday da muhtar olabilmek için yarıştı. Muhtar adaylarının profilleri de dikkat çekti. Onlardan biri de Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan oldu. Yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan 4 adayı geride bırakarak muhtar seçilen Mustafa Doğan, "Bana 'yaşın küçük sana oy vermezler' demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve 'genç, dinamik muhtarımız' diyerek, benim çalışma azmimi daha artırıyorlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:26
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          Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde köy muhtarlığına adaylığını koydu.

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          Doğan, genç yaşına rağmen mevcut muhtarın da aralarında bulunduğu yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan adayları geride bırakarak seçimi kazandı. 108 geçerli oyun sayıldığı 100 haneli köyde 35 oy alan Doğan, köy muhtarı seçildi.

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          PROJELERİNİ ANLATTI

          Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini söyleyen Mustafa Doğan, "Köyde yaşayan vatandaşlarımızın bana çok desteklerini gördüm ve seçimi kazandım. Ben dahil 5 adayımız vardı. Ben 35 oy alarak seçimleri kazandım. Şu anda köyümüzde bulunan eksikleri tespit ederek, devletimizden ihtiyacımız kadar yardım isteyeceğiz. Şu anda yol ve mezarlığımıza köprü projem var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Seçimden önce benim 20 yaşında olduğumu duyanlar çok şaşırıyorlardı. Bana, 'yaşın küçük sana oy vermezler' demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve 'genç dinamik muhtarımız' diyerek, benim çalışma azmimi daha artırıyorlar" dedi.

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          "BİZ BAŞARACAĞINA İNANIYORUZ"

          Köylülerden 60 yaşındaki Şaban Ünal ise, "Köyümüzde genç bir muhtarımızın kazanması bizleri çok sevindirdi. Biz muhtarımızın başarılı ve köyümüze faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç muhtarı duyanlar bize, ‘en genç muhtarı seçtiniz’ diye güzel tepkiler verdi. Biz bu durumdan çok mutluyuz" diye konuştu.

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