Şirinler köyünün "şirin" muhtarı

PROJELERİNİ ANLATTI

Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini söyleyen Mustafa Doğan, "Köyde yaşayan vatandaşlarımızın bana çok desteklerini gördüm ve seçimi kazandım. Ben dahil 5 adayımız vardı. Ben 35 oy alarak seçimleri kazandım. Şu anda köyümüzde bulunan eksikleri tespit ederek, devletimizden ihtiyacımız kadar yardım isteyeceğiz. Şu anda yol ve mezarlığımıza köprü projem var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Seçimden önce benim 20 yaşında olduğumu duyanlar çok şaşırıyorlardı. Bana, 'yaşın küçük sana oy vermezler' demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve 'genç dinamik muhtarımız' diyerek, benim çalışma azmimi daha artırıyorlar" dedi.