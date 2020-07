İlay Erkök, İskoçya Kraliyet Akademisi'nde burslu olarak oyunculuk eğitimi kazanmasına rağmen Birleşik Krallık'a giriş vizesi alamadı. Erkök, Kraliçe Elizabeth'e mektup yazarak yardım istedi. İlay Erkök'ün 'O An'ı, rüyasında "Bir sıkıntın olduğunda bana yaz kızım. Ben de senin ninen sayılırım" diyen Kraliçe Elizabeth'i gördüğü an oldu. Mektubuna 'İlgileniyoruz' cevabı gelmesinden hemen sonra vize alan Erkök, seçkin oyunculuk okuluna kaydını yaptırdı

İlay Erkök, ilkokuldaydı; öğretmeni, sahnelenecek bir piyes için öğrencilerden bir tirat ezberlemelerini istedi.

Ezberi en iyi olanlar piyese seçilecekti.

Ertesi günü arkadaşları ezberledikleri tiratları tahtaya çıkıp okudu.

Sıra İlay Erkök'e geldi;

"Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!

Düşüncemizin katlanması mı güzel

Zalim kaderin yumruklarına, oklarına

Yoksa diretip bela denizlerine karşı

Dur, yeter demesi mi?"

O yaşlardaki bir çocuğun Hamlet'ten bir tirat ezberlemiş olmasının yanı sıra yorumuyla da öğretmenini ziyadesiyle etkilemişti ama 'Olmak ya da olmamak' onun için piyese seçilmiş olmanın ötesinde anlamlar taşıyordu.

Piyesin sonunda ayakta alkışlanması ve övgü dolu sözler o yaşlarda kanına işlemişti bir kere.

Üniversite çağına geldiğinde soruyorlardı; 'Hangi mesleği seçeceksin?'

Oyuncu olmak istediğini söylediğinde 'Güzel kızsın, olursun' cümlesiyle karşılaşıyordu.

Oysa oyunculuk, kendisi için güzel olmanın ötesinde anlamlar taşıyordu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Okulundan, eğitmenlerinden memnundu memnun olmasına ama aklı - fikri oyunculuk eğitiminin yurt dışında nasıl verildiğindeydi. Bir yandan üniversiteye devam ederken diğer yandan yurt dışındaki bir okulda öğrenim görebilmek için hangi şartlara sahip olmak gerektiği konusunda araştırma yapıyordu.

İskoçya Kraliyet Akademisi olan Royal Conservatoire of Scotland'ın iyi bir okul olduğunu öğrendi.

Başvuruda bulunduktan sonra yüreği pır pır eder bir şekilde haftalar boyunca gelecek cevabı bekledi.

Cevap geldi; "Your application has been accepted. We welcome you to our school for registration. (Başvurunuz kabul edildi. Kayıt için sizi okulumuza bekliyoruz)

İlkokulda 'Olmak ya da olmamak' tiradını ezberledikten 10 yıl sonra Hamlet'i yazan William Shakespeare'in vatanında oyunculuk eğitimi alacaktı.

Aslında kaderi, 'Olmak' üzerine çoktan yazılmıştı.

Hemen İngiltere Başkonsolosluğu'na giderek İskoç Kraliyet Akademisi tarafından gönderilen mektubu ve diğer evrakları verdi.

Ne var ki vize verilmedi.

Nasıl olur? İngiltere Başkonsolosluğu, ülkenin seçkin okuluna kabul edilen birine nasıl vize vermez ?

Çünkü o sıralarda Gezi Olayları patlak vermişti.

İngiltere Başkonsolosluğu, bu nedenle bütün vize başvurularını askıya almıştı.

İlay Erkök'ün başvuruların askıdan indirilip yürürlüğe çıkarılmasını bekleyecek kadar vakti yoktu. Başvuruyu belli bir zaman diliminde yapmak zorundaydı.

Düşünün, İngiltere'nin seçkin okullarından birine bursla kabul ediliyorsunuz ama kayıt işlemleri için ülkeye gidemiyorsunuz.

Üzüntüden kurdeşen mi dökmezsiniz, 'Vize başvuruları askıya alındı size vize yok' diyen görevli zombi kılığına bürünüp kabus olarak rüyanıza mı girmez?

İlay Erkök, 'Kader, kısmet. Ne yapalım?' demeyerek vize almanın yollarını aramaya, İngiltere Başkonsolosluğu'na dil dökmeye devam etti.

Vize alamayışı zihninde öylesine yer etti ki bir gece rüyasına giren Kraliçe Elizabeth şöyle dedi; "Bir sıkıntın olduğunda bana yaz kızım. Ben de senin ninen sayılırım."

Sabahleyin allak bullak olmuş zihniyle odasının duvarına bakarken, 'Yoksa bu bir işaret mi?' düşüncesiyle Kraliçe Elizabeth'e yaşadığı sıkıntıyı anlattığı bir mektup yazdı.

Mektuba da vize uygulaması yoktu ya..

Mektubu okuyan saray görevlileri Kraliçe Elizabeth'e "Türkiye'de bir kızcağız var. Bizim okullardan birine burslu olarak kabul edilmiş ama vize vermiyormuşuz. Size bir mektup yazmış" mı dedi yoksa kendi yetkilerini mi kullandı bilemeyiz ama iki hafta sonra aldığı cevap vize sorununun çözüleceğine yönelik cümlelerden oluşuyordu.

Hemen akabinde de İngiltere Başkonsolosluğu'ndan gelen telefonun diğer ucundaki görevli "Vize başvurunuz kabul edildi" dedi.

Rüyasında "Bir sıkıntın olduğunda bana yaz kızım. Ben de senin ninen sayılırım" diyen Kraliçe Elizabeth'i gördüğü an, 'O An'ı olan İlay Erkök, üniversite öğrenimini dondurup rol aldığı 'Güneşi Beklerken' adlı TV dizisinden affını istedikten sonra uçağa atladığı gibi Birleşik Krallık'a uçtu.

Yeni başlayan kariyerine Royal Conservatoire of Scotland'daki eğitimi nedeniyle bir buçuk yıl ara veren 20 yaşındaki İlay Erkök, 2015'de Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ile Royal Conservatoire of Scotland'da öğrendiklerini harmanlayarak 2 sinema filmiyle 4 Tv dizisinde kamera karşısına geçti.

İlay Erkök'ün Glasgow'dan iki anısı;

Bir gün, pencerenin önüne oturmuş dışarıyı seyreder bir halde oyunculuk kariyeri üzerine planlar yapıyordu.

Bir anda kalabalık bir kitle panik halinde sokakta koşuşturmaya başladı.

'Kötü bir şey oluyor' düşüncesiyle kendini sokağa atıp koşuşturan insanların peşine takıldı. Koşarken yanındakilere ne olduğunu, neden kaçtıklarını sordu.

Yanındakiler tuhaf tuhaf bakıp koşmaya devam etti.

Koşuşturan kitle bir yere geldiğinde durdu.

Nedenini orada öğrendi.

Ülkede nadiren açan güneş, bir süreliğine bulutların arasından sıyrılıp kendini göstermişti.

İnsanlar meğer güneşlenmek için koşuşturuyormuş.

Sakatat yemeklerini çok seviyordu ama Glasgow'da sakatat satışı yasaktı.

Bir Türk mahallesine rast geldi. Kasaptan gizli gizli işkembe alıp evde çorbasını yaptı.

Sonra sınıf arkadaşlarını yemeğe çağırıp onlara işkembe çorbası ikram etti.

İşkembe çorbasına, aşırı sirke ve sarımsağa alışkın olmayan yabancı arkadaşlarının tamamının midesi bozuldu.

