Spor yazarlarından Başakşehir - Beşiktaş maçı yorumları

"AL-MUSRATI NEREDE?"

ERMAN TOROĞLU: "Beşiktaş, bir kadroyla çıktı sahada bir hücumcular var, bir de savunmacılar var. Orta saha diye bir şey yok. Eee peki orta sahaya tonla para verip Portekiz'den adam almadınız mı siz arkadaş? Al-Musrati denen adam nerede? Yedek kulübesinde! Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Hadi futbolu bilmeyen yöneticiler olur hata yaparlar ve su götürür. Hani götürmez de biz götürür diyelim. Ya Samet ile Feyyaz'ın olduğu yerde bu tarz transfer yapıp, yedek kulübesinde nasıl oturur oyuncular? Bunların anlayamıyorum. Beşiktaş'ın yönetimi seneye hazırlık yapıyorum diyor. Tamam da sahadaki takım seneye için hazır değil. Kaç futbolcu alacaksınız o da muamma. Bu aldıklarınız gibi çıkarsa yandınız keten helva!" (Fotomaç)