Spor yazarlarından Başakşehir - Beşiktaş maçı yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi ve siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi
- 1
"ZEVKSİZ MAÇ"
MEHMET AYAN: "Beşiktaş idare etti. O hücumcu kadrodan bu savunma oyunu çıkması hem taktik disipline, hem de Başakşehir’in yetersizliğine bağlanabilir. İkitelli temsilcisi bu kadar yetersiz mi ? Hayır! Oynayamayarak hem maçın ritmini düşürdüler, hem de puanlardan oldular. Son çeyrekte Bahtiyar tarafından girdikleri bir iki pozisyonu saymazsak oyunları tatsız. Attıkları gol ise üç kule arasından bir kısa boylu oyuncunun (Emirhan’ın) kafası… Beşiktaş, 1-0 sonrası temkin oyununu tercih etti. Oyuncular çok hücum ettiklerinde arkada gedik verebileceklerini mi düşündü? Olabilir. Neredeyse 95 dakika idare ettiler. Ancak futbol oyunu gol ile kaim. Golle uçup gitti 2 puan işte!" (Habertürk)
- 2
"SORGU VAKTİ"
OĞUZHAN GENÇ: "Başakşehir'in son dakikalardaki uyanışının ardından tehlikeler art arda yaşanmaya başladı. Santos da Semih ve Muçi'nin yerine Cenk ve Amartey'i alarak ekmeğe yağ sürerken 90+5'te ise geliyorum diyen dramatik son geldi. Eski evlat Emirhan İlkhan 90+5'te puanı Başakşehir'e getirdi. Beşiktaş tarafında ise sezonun geri kalanı şöyle dursun, gelecek sezonun Santos'la ve bu futboluyla nasıl geçeceği artık yüksek sesle sorgulanmaya başladı." (Habertürk)
- 3
"YUNANİSTAN'DAN ÇIKAMIYOR"
UĞUR MELEKE: "Çağdaş Atan’ın talebeleri geriden topla çıkmayı tercih ederken Fernando Santos’un karşılama stratejisi daha önceki 11 maçından farklı değildi. Beşiktaş bir türlü üçüncü bölgeye baskıya gelmedi, rakibini genelde sabit bir blokla birinci-ikinci bölgede karşıladı. Santos’un talebeleri ilk devrede Colley ile bir gol bulduğu için bu anlayışı 45’e, hatta 60’a kadar sürdürmesi kabul edilebilir. Ancak dakikalar ilerledikçe Çağdaş Atan oyuna müdahaleler yaptı, Emirhan’la, Pelkas’la, Keny ile ön tarafta hareketliliğini artırdı. Santos ise meslektaşının hamlelerini seyrederek geçirdi ikinci devreyi. Santos’un milli maç arasında da kafaca Yunanistan’dan çıkamadığını, Beşiktaş’ı hala Yunan Milli Takımı’ndaki stratejisiyle yönetmeye kalktığını gözlemliyorum üzülerek." (Hürriyet)
-
- 4
"AL-MUSRATI NEREDE?"
ERMAN TOROĞLU: "Beşiktaş, bir kadroyla çıktı sahada bir hücumcular var, bir de savunmacılar var. Orta saha diye bir şey yok. Eee peki orta sahaya tonla para verip Portekiz'den adam almadınız mı siz arkadaş? Al-Musrati denen adam nerede? Yedek kulübesinde! Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Hadi futbolu bilmeyen yöneticiler olur hata yaparlar ve su götürür. Hani götürmez de biz götürür diyelim. Ya Samet ile Feyyaz'ın olduğu yerde bu tarz transfer yapıp, yedek kulübesinde nasıl oturur oyuncular? Bunların anlayamıyorum. Beşiktaş'ın yönetimi seneye hazırlık yapıyorum diyor. Tamam da sahadaki takım seneye için hazır değil. Kaç futbolcu alacaksınız o da muamma. Bu aldıklarınız gibi çıkarsa yandınız keten helva!" (Fotomaç)
- 5
"BEŞİKTAŞ'TA BUNU HİÇ GÖRMEDİM"
Güntekin Onay: "Fernando Santos ne yazık ki eski kafalı bir teknik adam... 10 kişilik bir blok halinde savunma ve hücum yapmak yerine öndekiler ve arkadakiler tarzı eski moda bir oyun anlayışla Beşiktaş’ı çağın gerisinde bir tarza sürüklüyor. Fazla hücumcuyla ofansif oynanır, fazla savunmacıyla iyi savunma yapılır diye bir şey günümüz futbolunda yok. Ben Beşiktaş’ın uzun yıllardır çok kötü futbol oynadığı maçlar gördüm ancak atak devamlılığından ve pas kalitesinden bu kadar yoksun olduğuna hiç tanıklık etmedim." (Hürriyet)
- 6
"YA SİSTEM, YA KAN DEĞİŞİKLİĞİ"
FATİH DOĞAN: "Santos'a olan güvensizlik her geçen gün artıyor. Puan kaybından daha önemlisi, tercih ettiği tedbirli sistem ve oynattığı oyun Beşiktaş gerçekleriyle örtüşmüyor. Beşiktaş koca 45-50 dakikayı 1. ve 2. bölgede oynamaz, oynayamaz. Bir nevi kan uyuşmazlığı yaşanıyor. Gözler yönetimde. Ya sitem değişikliği yapacak ya da kan değişikliği…" (Sabah)
-
- 7
"AVRUPA HAYALİ KURMAYIN"
BİLAL MEŞE: "Yokk arkadaş yokk, koca Beşiktaş, bir golü zor buluyor, bitime bir dakika kala gol yiyor, iki puan kuş misali uçup gidiyor! Sakın ola Santos’un olduğu yerde öyle Avrupa hayali falan kurmayın. Bu kafayla kupa da tehlikede." (Milliyet)
- 8
"HEDEFSİZ KALMAK ANLAMINA GELEBİLİR..."
TURGAY DEMİR: "TayyiP Talha'yı yok sayan, Muçi, Rashica, Semih üçlüsünü ancak bir-iki maçta buluşturabilen, orta sahada iyi oyuncularına rağmen bir dinamizm yakalayamayan Santos'la yol yürümek, yeni sezonda da erkenden hedefsiz kalmak anlamına gelebilir. Dikkat!.." (Fotomaç)
- 9
"GÖREVDEN ALINMIŞTI ÇOKTAN"
ALİ GÜLTİKEN: "Bunun yapamadığının 20 mislini yapabilecek bu ülkede bir ton teknik adam var. Bunlardan bir tanesini hatta yaptıklarının 3'te 1'ini yapsa görevden alınmıştı çoktan. Serdar Topraktepe geldiğinde bunun yaptığının 20 mislini yaptı. Devre arasında iyi transferler yapıldı bu takıma. Bu kadroda eksik var, oyuncu problemi var diyemez. İş dönüp dolaşıp yine teknik adama geliyor. Bu sistem oyuncuların karakterlerine ters. Bu oyuncular, oynayan oyuncular"
-
- 10
"ANADOLU KULÜBÜ GİBİ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Bir söz vardı, 'Ben bu oyunu seviyorum.' diye. Ben bu maçta oynanan oyunu hiç sevmedim. Ben Beşiktaş'ın bu şekilde oynamasını kabullenemiyorum. Normalde önde basan, sürekli pozisyonlara giren Beşiktaş gitmiş yerine bir Anadolu kulübü gelmiş."
- 11
"BAZI ŞEYLERİ KAYBETMİŞ"
MEHMET ÖZDİLEK: "Beşiktaş'ı çok fazla yorumlamak istemiyorum. Çok fazla sakat var eksik var ama maça çıkan orta saha Gedson, Muçi ve Rashica bu üçlüden ne bekleyebilirsin ki. Aboubakar o kadar uzun süre sonra geri döndü ki takım Aboubakar ile oynamayı unutmuş. Aboubakar da hem fiziksel hem de zihinsel bazı şeyleri kaybetmiş."
- 12
"ÖNLEM ALMAZSIN, ALDIRIRSIN"
OGÜN TEMİZKANOĞLU: "Büyük takımsan eğer önlem almazsın, önlem aldırırsın. Özellikle ikinci yarıda Beşiktaş'ın oynadığı oyun ve tempo hiç kendisine yakışan bir oyun değildi. 1-0 öndeyken bile topa sahip olamıyorsanız ciddi bir sorun vardır demektir. Beşiktaşlı oyuncuların hepsinde sanki, 'Maç bitse de gitsek" havası vardı"
-
- 13
- 14