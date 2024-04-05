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Arçelik global yolculuğunda vites büyüterek yeniden yapılanmaya gitti. Küresel operasyonlarını Beko kurumsal markası adı altında topladı.

Arçelik ve Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerinin Beko Europe ortaklık şirketi altında birleşmesi işlemi 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda Avrupa’da Arçelik ve Whirlpool kontrolünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların payları, Hollanda’da kurulan Beko Europe’a devredildi. Beko Europe sermayesinin yüzde 75’i Beko’ya, yüzde 25’i ise Whirlpool’a tahsis edildi.

Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Beko, Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel, Blomberg, Altus ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Polar ve Bauknecht markaları Beko Europe’un tasarrufuna geçti.

REKLAM HALKA AÇIK ŞİRKET ARÇELİK A.Ş. İSMİNİ KORUYACAK Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu bu yeniden yapılanmanın detaylarını ve global yolculuklarındaki hedeflerini anlattı. Bulgurlu, halka açık ana şirketin Arçelik A.Ş. de ismini koruyacağını fakat kurumsal markasının Beko olacağı bilgisini verdi. BEKO EUROPE'UN KONSOLİDE CİROSU 5.5 MİLYAR EURO'YU BULACAK Gerçekleştirilen yapısal dönüşümle Whirlpool’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki faaliyetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ta bulunan bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesinin de ayrıca Beko’ya devredildiğini söyleyen Hakan Bulgurlu "Dünya genelinde faaliyet gösteren 11 milyar Euro'luk bir şirkete dönüşüyoruz. Beko Europe’un toplam konsolide cirosunun 5.5 milyar Euro’yu bulacağını öngörüyoruz" dedi.

Beko Europe ile birlikte artık Beko'nun (Arçelik), 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile Avrupa’da 1 numaralı beyaz eşya şirketi haline geldiğine dikkat çeken Bulgurlu şimdi hedeflerinin küresel liderlik olduğunu ifade etti. Dönüşümle beraber Whirlpool’un İtalya, Polonya, İngiltere ve Slovakya’daki 9 üretim tesisi ve 39 iştiraki Beko Europe’a devredildi. Whirlpool’un yanı sıra Beko’nun 30 Avrupa iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de Beko Europe B.V. çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. 2050 YILINA KADAR HEDEF NET SIFIR EMİSYON Firma yeniden yapılandırmaya giderek hedef büyütürken sürdürülebilirlik hedeflerine de ayrıca önem veriyor. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiklerini belirten Bulgurlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi devam ettireceğiz; Beko Europe’un kuruluşuyla birlikte bu alanda önemli bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. 2030 yılına kadar üretim tesislerimizin bulunduğu tüm ülkelerde yeşil elektrik oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılında enerji verimliliği odaklı projelerine devam ederek aydınlatma sistemleri, basınçlı hava sistemleri, verimli motor dönüşümü, iklimlendirme düzenekleri, ısı geri kazanımı, yalıtım ve süreç optimizasyonu alanlarında faaliyet gösterdiği 373 projenin ardından finansal anlamda 1,6 milyon Euro finansal tasarruf elde ettik. Bu çabalarla aynı zamanda 6,983 ton CO 2 e sera gazı emisyonunu da engelledik.

2019 yılında Romanya Ulmi’deki çamaşır makinesi fabrikamız Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Sustainability Lighthouse seçildi. Bu tesis, yüzde 100 yeşil enerji kullanımı ve benimsediği kaynak verimliliği uygulamaları ile sürdürülebilirlik vizyonunu en iyi yansıtan örneklerden biri oldu." "GÜVEN VE MARKA BAĞLILIĞINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" Dünya çapındaki 22 tüketici markasının söz konusu dönüşümden etkilenmeyeceğini belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise "Tüketici markalarının iş süreçlerine herhangi bir etkisi olmayacak. Başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında faaliyet göstermeye ve güçlü konumumuzu korumaya devam edeceğiz. "Beko" kurumsal markası, dünyanın dört bir yanından her biri kendine özgü önceliklere sahip farklı ekipleri, ortak bir hedef için tek bir bayrak altında birleştirecek. "Beko" adıyla globalde büyüme yolculuğumuzu sürdürürken yetkili satıcılarımız, müşterilerimiz ve 55.000 çalışanımız arasındaki güven ve marka bağlılığını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

MISIR FABRİKASI BU YIL AÇILACAK Ebiçlioğlu Arçelik'in global büyüme yolculuğunu da anlattı. Özellikle son 10 yılda gerçekleştirilen Dawlance, Voltas Beko, Singer Bangladesh, Hitachi Home Appliances, Whirlpool Russia, Beko Europe’u içeren ortaklık şirketleri, şirket satın alma ve yatırımlarıyla bu yolculuğun ivme kazandığını ifade etti. Ortadoğu’da da büyümeyi sürdürdüklerini söyleyen Ebiçlioğlu "Mısır’da 100 milyon dolar yatırımla inşa ettiğimiz ve 2024 yılında faaliyete açmayı planladığımız beyaz eşya fabrikası 1,1 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak" dedi.

REKLAM YENİ LOGODA 'B' BÜYÜME VE KAPSAYICILIĞI SİMGELİYOR Son dönüşümler beraber Beko'nun logosunda da değişime gidildi. Verilen bilgiye göre şirketin vizyonunun bir özeti olan yeni kurumsal logo, daha koyu bir mavi tonunu içeriyor. Tüketici markasındaki kullanımından daha büyük bir fontta kullanılan B harfi, büyümeyi ve kapsayıcılığı simgeliyor. Modern bir tasarımı olan logo, tüketici marka mirası ve değerlerine sahip çıkıyor. 2023'TE NET KÂRI YÜZDE 20 ARTTI 2023 yılında Arçelik A.Ş. konsolide geliri, önceki yıla kıyasla yatay seyrederek 257.1 milyar TL (yaklaşık 8 milyar Euro) oldu. Firmanın yıllık bazda net kârı yüzde 20 artarak 8.4 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 2022’ye kıyasla yüzde 23’lük artış göstererek 20.077 milyar TL olarak gerçekleşti.