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        Haberler Sağlık Bilim insanları, obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirledi

        Bilim insanları, obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirledi

        Bilim insanları, obezite riskini artıran 2 yeni genetik varyant belirlediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:38
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        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
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        Nature Genetic dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, obez olma olasılığını 6 kata kadar artıran ve çocuklarda kilo alımını etkileyen bilinen diğer varyantların aksine, yalnızca yetişkinlerde rol oynayan varyantlar tespit etti.

        Cambridge Üniversitesi Tıbbi Araştırma Konseyi'nden bilim insanları Birleşik Krallık Biyobanka veri tabanında kayıtlı 500 binden fazla kişinin verilerini inceledi ve BSN ile APBA1 adlı iki genin varyantlarının yetişkinlerde obezite riskini artırdığını belirledi.

        HER 6 BİN 500 KİŞİDEN BİRİNİ ETKİLİYOR

        Araştırmacılar, Bassoon olarak da bilinen BSN'deki varyantların yüksek diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı riskiyle ilişkilendirdiğini ve her 6 bin 500 yetişkinden 1'ini etkilediğini kaydetti.

        Time'e konuşan araştırma yazarlarından Profesör Giles Yeo, bu gen varyantlarını taşıyan kişiler yaşlanınca beyinlerindeki nöronların bozulmaya başlamasıyla beyinde gıda alımını kontrol eden temel devreleri kaldırdığını, bu nedenle bu kişilerin obeziteyle karşılaştığını ekledi.

        Yeo, bu varyantın ilaç şirketlerinin önleyici tedavi geliştirmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

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