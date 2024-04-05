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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cam silme uğruna hayatını kaybetti! Büyük acı! Son dakika gündem haberleri

        Cam silme uğruna... Büyük acı!

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 6. kattaki evinin camını silmek için pencereye çıkan 60 yaşındaki Nurhan Doğan, bir anda dengesini kaybetti. Apartman boşluğuna düşen Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:42
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        Cam silme uğruna... Büyük acı!
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        Balıkesir'de feci olay, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir binanın 6. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Nurhan Doğan (60), cam silmek üzere apartman boşluğuna bakan pencereye çıktı.

        APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre pencereyi sildiği esnada dengesini kaybeden Doğan, apartman boşluğuna düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, zemin kattan Nurhan Doğan'ın düştüğü yere ulaştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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