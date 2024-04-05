O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu!
İstanbul Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer aldı
İstanbul'da, dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarındaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı.
3 MİLYON TL'LİK ALTINLA KAÇTILAR
AA'da yer alan habere göre levyeyle kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren şüpheliler, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
KEPENGİ KUMANDAYLA AÇTILAR
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı, kepengin kumandayla açılması dolayısıyla kuyumcunun eski çalışanlarının da sorgulanacağı öğrenildi.
SOYGUN ANI KAMERADA
Soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SİLAH DOĞRULTTULAR
Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.