Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
Yurt genelinde, havaların ısınmayla başlamasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek için göl, gölet ve denize girmeye başladı. Adana'da, arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü'ne gelen ve yüzmek için denize giren 25 yaşındaki Ali Birmeçin, bir süre sonra gözden kayboldu. Adana Sualtı Grup Amirliğine bağlı polisler, Birmeçin'in cansız bedenine ulaştı
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARKADAŞLARIYLA GELDİ GÖLE GİRDİ
AA'da yer alan habere göre olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen Ali Birmeçin (25) girdiği suda kaybolduğunu belirledi.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI YAPTI
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Adana Sualtı Grup Amirliğine bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Birmeçin cansız bedeni sudan çıkartıldı.
İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.