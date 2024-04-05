Son dakika haberi ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı
Giriş: 05.04.2024 - 02:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 02:25
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.
Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.
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