Türker İnanoğlu'na veda
Geçtiğimiz salı akşamı vefat eden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor. TİM Show Center'daki veda töreninde yapılan konuşmalarda İnanoğlu'nun vefatıyla bir devrin kapandığı vurgusu yapıldı
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Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında vefat etti. Salı akşamı hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın haberine göre; Türker İnanoğlu için TİM Show Center'da veda töreni düzenlendi.
Veda törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İnanoğlu'nun meslektaşları, arkadaşları KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nin öğretim görevlileri, öğrencileri ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.
Törende yapılan konuşmalarda Türker İnanoğlu'nun vefatıyla bir devrin kapandığı vurgusu yapıldı.
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Türker İnanıoğlu'nun hayatını kaybetmeden etmeden önce kendi vefat ilanını ve belgeselini hazırladığı öğrenildi. Damadı Cüneyt Özdemir de İnanoğlu'nun titizliğine vurgu yaparak; "Bir sanat insanıydı ve de mükemmeliyetçi bir insandı. Bütün hayatı boyunca kameraları kimi zaman Türkiye'nin geneline, kimi zaman şov dünyasına, kimi zaman sanat dünyasına, kimi zaman da adını verdiği TİM Show Center gibi pek çok gösterinin sahnelendiği yerlere çevirdi. Bütün ışıkları o kontrol ederdi" diye konuştu.
Türker İnanoğlu'nun ölmeden önce kendi cenaze törenini organize ettiğini aktaran Cüneyt Özdemir, vefat ilanlarıyla kendisi hakkında bir belgesel hazırladığınım altını çizdi. Özdemir, İnanoğlu'nun işine de tutkuyla bağlı olduğunu sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi: "Son bir, iki yıldır yürüyemiyordu ama her hafta 3-4 defa ofise gidiyordu. Son nefesine kadar işini severek yaptı. Belgeselde anlatmadığı hikâyeler var. Cüneyt Arkın ile İran'a gitmeleri ya da İtalya'da western filmleri çevirmeleri. Sadece film izlemek için Beyrut'a ya da video getirmek için Almanya'ya gitmesi gibi anlatmadığı birçok hikâye var."
Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun aynı zamanda ilklerin adamı olduğuna dikkati çekerek; "Yeşilçam'da pek çok denenmemiş formatı deneyen, video kaseti Türkiye'ye getiren, 'İcraatın İçinden' gibi bir programı yapan, YouTube'da dizilerin yayınlanabileceğine dair de (Erler Film olarak) belki de yolu ilk açan isimdi. Ailesine de tutkuyla bağlıydı. Güzel bir hayat yaşadı. Çalıştığı kadar da gezdi. Hoş anılar bırakıp, aramızdan ayrıldı." dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin restorasyonu ve yeniden ihya çalışmaları kapsamında İnanoğlu'yla yakından tanıştığını belirterek; "O sıralarda Türker ağabey; Atlas Sineması'nda Bakanlığımızın kiracısı ve işletmecisiydi. Sözleşmesi de devam ediyordu. Kendisini ziyaret edip, proje konusunda bilgilendirdim. Görüşlerini, önerilerini rica ettim. Kendisine, 'Ağabey, sizin sözleşmeniz devam ediyor ama bizim böyle bir projemiz var. İzniniz olursa biz bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.' dedim. Hiç tereddüt etmeden, 'Bir an önce başlayın. Ben de elimden ne geliyorsa her türlü desteği vereceğim.' dedi. O gün anladım ki söz konusu beyazperde, kültür sanat olduğunda Türker ağabeyde 'Hayır' yoktu. 'Nasıl yapabilirim, nasıl destek olabilirim?' vardı. Her zaman takdir ettiğim bir insan" dedi.
Yaklaşık 3 ay önce de Atatürk Kültür Merkezi'nde Türker İnanoğlu ile bir araya geldiklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti: Zaman zaman sağlığı izin verdiği anlarda bir araya gelip, kültür ve sanat, projeler konusunda görüşlerini alıp, fikir sunmasını istiyordum. Çok değerli, çok faydalı bir insandı. Yeşilçam yapıtları, sinema salonları, video, televizyon, meslek birlikleri, eğitim, müze, Türker İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) gibi birçok önemli projeyi 88 yıllık yaşamına sığdırmayı başarmıştı. Tam bir beyazperde sevdalısıydı. Ben Türker İnanoğlu'nun önce iyi anlaşılması, sonra örnek alınması gerektiğine inanıyorum. Sinema emekçisi olarak çıktığı bu yolda çok büyük sıkıntılar çekmişti ve bu sıkıntıları hiçbir zaman unutmayıp, kendisinden sonra gelen emekçilere destek olabilmek adına her fırsatta taşın altına elini koymayı bilmişti.
Mehmet Nuri Ersoy, Türker İnanoğlu'nun gençlere de çok değer verdiğine işaret ederek; "Gençlerin hayal kurabilmesi için her daim arkasında duruyordu. Burslar veriyordu. Sinema adına meslek birlikleri, dernekler, yapıtlar, stüdyolar olsun birçok yeniliğe önayak olmuştu. Biz, camianın onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyoruz. Bu sabah Bakanlık'ta da konuştuk; haziran ayı itibarıyla çok büyük emeğinin olduğu, İstanbul Sinema Müzesi'nde Türker İnanoğlu sergisini açmaya karar verdik" diye konuştu.
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Eşinin acısıyla sarsılan Gülşen Bubikoğlu taziyeleri kabul etti.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gülşen Bubikoğlu'na taziyelerini iletti.
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Hülya Koçyiğit, vefat eden Türker İnanoğlu için düzenlenen veda töreninde konuştu. Hülya Koçyiğit; "Hepimizin hayatında onun etkisi var. O bir sinema aşığı, sinema tutkunu, sinema için yapmadığı yok. Hepimizin hamisi onun emeklerine çok büyük saygı duyuyorum" dedi
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Ali Sunal ise; "Babamla çok şeker dostlukları vardı. Müthiş anlaşıyorlar, bazen birlikte iş yapamıyorlar ama devamında yine müthiş dostlukları var. Beni keşfeden de Türker ağabey oldu. Benimle arkadaşlık kurdu. Aramızdaki yaş farkına baktığımıza rağmen beni en dikkatli dinleyen insanlardan biriydi. Annemle, babamla konuşup, beni yatılı misafir ettiler. Kızı Zeynep’le arkadaş olduk. Ben küçükken karanlıktan korkuyordum. Uyurken başımda bekleyip masallar anlatıyordu. Ben Türker ağabeyi böyle hatırlıyorum. Kendi seçtiğim ilk arkadaşım olabilir Türker ağabey" ifadelerini kullandı.
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Cem Yılmaz: "1990’lı yılların ortasında Meltem Cumbul şov programı yapıyordu. Beni çağırmıştı, beni orada izlemiş. Bu sahne (TİM Show Center) aktif olduktan sonra burada sahneye çıktım. Burada bin kez gösteri yaptım. Hep; "En çok seni seviyorum" derdi ve buna inandırırdı insanı. Ben de en çok beni zannediyordum ama herkesi seviyormuş. Herkes de onu seviyormuş. Her zaman sahnemize gelip "Bir ihtiyacın var mı?" diye sorardı.
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Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir, babasının veda töreninde; "Babam önemsediği konuları kimseye emanet etmezdi. Bugünü de kendisi planladı. Benim yurtdışında olacağımı düşünmüştü. Her şeyin üzerinden birkaç kez geçtik. Bütün bu planlamalar yaşanan acıyı azaltmıyormuş. O böyle bir insandı detaylara hâkimdi. Çalışkandı,disiplinydi. Duygularını göstermemekle beraber aşırı duygusaldı. İşine ve çalışma arkadaşlarına inanılmaz bağlıydı. Çok insana dokunup, çok eser bıraktı. Bugün burada sizleri görse çok mutlu olurdu. Tam istediği veda.. Sevgili baba beni duyuyorsan hissediyorsan seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. İsminin ve adının bizlerle yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımı sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı
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Hülya Koçyiğit
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İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
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Cem Yılmaz
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Zafer Ergin
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Şevket Çoruh - Zafer Ergin
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Gülşen Bubikoğlu - Ali Sunal
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Müjdat Gezen
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Kerem Alışık
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Türker İnanoğlu'nun naaşı cenaze namazı için salondan çıkarıldı. İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilecek.
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Türker İnanoğlu, 2018’de sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.
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Üretkenliği nedeniyle ‘Bay Sinema’ olarak değerlendirilen Türker İnanoğlu, bu özelliğinin yanı sıra birçok oyuncuyu keşfetmesiyle de Yeşilçam’a damgasını vurdu. İnanoğlu’nun keşfettiği oyunculardan biri de Türkan Şoray’dı.