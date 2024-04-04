Türker İnanıoğlu'nun hayatını kaybetmeden etmeden önce kendi vefat ilanını ve belgeselini hazırladığı öğrenildi. Damadı Cüneyt Özdemir de İnanoğlu'nun titizliğine vurgu yaparak; "Bir sanat insanıydı ve de mükemmeliyetçi bir insandı. Bütün hayatı boyunca kameraları kimi zaman Türkiye'nin geneline, kimi zaman şov dünyasına, kimi zaman sanat dünyasına, kimi zaman da adını verdiği TİM Show Center gibi pek çok gösterinin sahnelendiği yerlere çevirdi. Bütün ışıkları o kontrol ederdi" diye konuştu.

Türker İnanoğlu'nun ölmeden önce kendi cenaze törenini organize ettiğini aktaran Cüneyt Özdemir, vefat ilanlarıyla kendisi hakkında bir belgesel hazırladığınım altını çizdi. Özdemir, İnanoğlu'nun işine de tutkuyla bağlı olduğunu sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi: "Son bir, iki yıldır yürüyemiyordu ama her hafta 3-4 defa ofise gidiyordu. Son nefesine kadar işini severek yaptı. Belgeselde anlatmadığı hikâyeler var. Cüneyt Arkın ile İran'a gitmeleri ya da İtalya'da western filmleri çevirmeleri. Sadece film izlemek için Beyrut'a ya da video getirmek için Almanya'ya gitmesi gibi anlatmadığı birçok hikâye var."

Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun aynı zamanda ilklerin adamı olduğuna dikkati çekerek; "Yeşilçam'da pek çok denenmemiş formatı deneyen, video kaseti Türkiye'ye getiren, 'İcraatın İçinden' gibi bir programı yapan, YouTube'da dizilerin yayınlanabileceğine dair de (Erler Film olarak) belki de yolu ilk açan isimdi. Ailesine de tutkuyla bağlıydı. Güzel bir hayat yaşadı. Çalıştığı kadar da gezdi. Hoş anılar bırakıp, aramızdan ayrıldı." dedi.