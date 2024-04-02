Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 87 yaşında hayata veda etti. Türk sinemasının duayen ismi dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca duyurdu
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Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı.
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İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, asılsız iddiaların ardından, "Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz" demişti.
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Ancak 87 yaşındaki yapımcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeşilçam'ın pek çok unutulmaz filmine imzasını atan Türker İnanoğlu vefat etti.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" dedi.
Türker İnanoğlu için perşembe günü saat 10.00'da TİM Show Center'da veda töreni düzenlenecek. İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilecek.
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Gülşen Bubikoğlu, "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.
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Türker İnanoğlu'nun yapım şirketi Erler Film, bir açıklama yayımladı; Türk sinemasının duayeni, Yeşilçam’ın ulu çınarı, yönetmen, film ve televizyon programları yapımcısı, sinema salonları ve şov merkezleri işletmecisi, milli eğitimimize önemli katkılarıyla da anılan Türker İnanoğlu 02.04.2024 Salı günü saat 20:00 itibariyle vefat ederek hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Türker İnanoğlu, son yıllarda birden çok rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi görmüş, iyileşmek için azimle direnmişti. Ancak sonunda çoklu organ yetmezliğine yenik düştü.
1936 doğumlu olan Türker İnanoğlu, arkasında başarılarla dolu 72 yıllık bir geçmiş bırakarak adını ölümsüzler arasına yazdırmış bir sanat insanı olarak aramızdan ayrıldı.
Türker İnanoğlu’nun Milli Eğitimimize bir büyük katkısı da doğduğu şehir Safranbolu'ya inşa ettiği iletişim fakültesi binasıdır. Karabük Üniversitesi SafranboluTürker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası, Safranbolu mimarisine uygun, 5 katlı ve 5 bin 500 metrekarelik kapalı alanı olan bir yapıdır.
Cumhurbaşkanları Cevdet Sunay, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan’dan, Başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz’dan, Başbakan yardımcıları Erdal İnönü, Deniz Baykal’dan Ayrıca 14 Kültür Bakanı’ndan aldığı ödüllerle onurlandırıldı.
2011’ de Türk sinemasında ilk kez verilen Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Fahri Doktora unvanının,2017’ de de Karabük Üniversitesi’nce verilen ikinci Fahri Doktora unvanının sahibi oldu.
2018 de “Büyük Onurum” dediği, ilk kez verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Sinema Büyük Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.Ayrıca illerimizin Valilerinden, Belediye Başkanlarından, Basın Kuruluşlarından, Üniversitelerimizden ve diğer eğitim kurumlarından, İş dünyasından 500’ün üzerinde onur, takdir ve başarı belgeleri aldı.Kültür Bakanlığı’ndan 14, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’dan 6, Antalya Altın Portakal Film Festivali’den 13, Adana Altın Koza Film Festivali’inden 2, İzmir Film Festivalinden 1, Malatya Film Festivali’nden 1 ödül olmak üzere toplam 38 ödülün sahibi oldu. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Gençlik Bakanlığı’ndan "Türkiye-Çin Ülkeleri’nin dostluklarına sağladığı katkı nedeniyle,Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Ankara Büyükelçisi V. Ivanovskiy tarafından, Rusya Dışişleri Bakanlığı adına, Dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos’tan Türk Yunan İlişkilerine pozitif katkısı nedeniyle ödüller aldı. 2015 yılında European Business Awards / Uluslararası Avrupa İş Dünyası Kuruluşu’ndan Bir Ömre Sığmayacak Çalışmaların Karşılığı Olarak Özel Sinema Ödülü ile uluslararası ödüllere sahip oldu.
72 yıllık başarılı iş yaşamının yanı sıra aynı zamanda Gülşen Bubikoğlu’nun eşi, İlker ve Zeynep’ in babası, torunları Alec ve Ali Mavi’nin büyük babası, Cüneyt Özdemir’in kayınpederi TÜRKER İNANOĞLU!
Mekânı cennet, ruhu şad olsun.
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Duayen yapımcı Türker İnanoğlu, 2018’de sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.
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Üretkenliği nedeniyle ‘Bay Sinema’ olarak değerlendirilen Türker İnanoğlu, bu özelliğinin yanı sıra birçok oyuncuyu keşfetmesiyle de Yeşilçam’a damgasını vurdu. İnanoğlu’nun keşfettiği oyunculardan biri de Türkan Şoray’dı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Sinemamızın başarılı yapımcı yönetmenlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Cüneyt Özdemir: Türkiye’nin değerli sanat insanlarından aile büyüğümüz Türker İnanoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Perşembe günü yapılacak cenaze töreniyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Acımız büyük. Başımız sağolsun.