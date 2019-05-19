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Türker İnanoğlu...

Duayen.

Yönetmen, senarist, yapımcı, yönetmen yardımcısı, kurgucu, sinema meslek birlikleri kurucusu ve başkanı, sinema salonu işletmecisi.

Kamera arkasında sinema sektörüne ilişkin ne varsa varlık gösterdi.

Dedesi Abdülhamit'in huzur hocası Mustafa Lütfi Efendi, babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım.

18 Mayıs 1936'da Safranbolu'da dünyaya geldi.

O TEKMEYİ YEMESEYDİ FUTBOLCU OLACAKTI

Öncelikli hedefi futbolcu olmaktı.

Kaleciydi.

Bir gün bir maçta kafasına yediği tekme sonucu beyin sarsıntısı geçirdi.

Çene kemiği kırıldı, 22 dişi döküldü.

Doktor olan babası 'Bu iş bitti, artık futbol yok' dedi.

Futbolcu olamayınca grafiker olmaya karar verdi.

İstanbul'da Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nü bitirdi.

Ne var ki tesadüfen başladığı sinemada yazar Giovanni Scognamillo'nun tanımıyla 'Bay Sinema' oldu.

Nasıl mı?

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Yıl 1957...

Yapımcı Necil Ozon, yönetmen Nişan Hançer ve sanat yönetmeni Zaven Bey, yeni filmlerinin bir bölümünü çekmek istedikleri Kadri Cenani'nin Kanlıca'daki evine giderler.

Kadri Cenani, Türker İnanoğlu ile komşudur.

Ve o sırada komşu ziyaretinde olan Türker İnanoğlu, orada Necil Ozon, Nişan Hançer ve Zaven Bey ile tanışır.

O güne kadar sinemayla ilgisi iyi bir izleyici olmakla sınırlı olan Türker İnanoğlu'nun beyazperdeyle ilgili fikirleri Nişan Hançer'i oldukça etkiler.

Nişan Hançer, Türker İnanoğlu'na asistanlık teklifine bulunur.

Aynı yıl çektiği 'Yosmanın Kızı'nda asistanı Türker İnanoğlu'dur.

Nişan Hançer'in yönettiği 1958 yapımı 'Funda'da Türker İnanoğlu, yönetmen asistanı. (En önde ortada)

'Dikenli Yol', 'Funda', 'Kıbrıs'ın Belası Kızıl EOKA', 'Ham Meyva' ve 'Sonbahar'da Nişan Hançer'in asistanlığını yaparken Ömer Lütfi Akad'ın dikkatini çeken Türker İnanoğlu, 'Yalnızlar Rıhtımı' ve 'Yangın Var'da ünlü yönetmeni asiste etti.

Yeteneği, iki ünlü yönetmenin asistanlığından elde ettiği deneyimiyle birleşince bir asistan olmaktan daha fazlası haline geldi.

Türker İnanoğlu'nun Ömer Lütfi Akad'ı asiste ettiği 1959 yapımı 'Yalnızlar Rıhtımı', Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın tanışarak birbirlerine âşık olduğu film.

Ozon Film'in sahibi Ahmet Ural Ozon'un teklifi üzerine 1959'da, henüz 23 yaşındayken 'Senden Ayrı Yaşayamam' ile yönetmenlik kariyeri başladı.

Filmin başrollerini Aysel Tanju ile Ahmet Ural Ozon paylaştı.

Başka yapımcılar adına çektiği filmlerden sonra 1960'ta Erler Film'i kurdu.

O filmler şunlar;

• Belki Bir Sabah Geleceksin

• Küçük Kahraman

• Yaşamak Hakkımdır

• Doğmadan Ölenler

• Kanun Kanundur

• Kiralık Koca

• Ölmek mi Yaşamak mı

• Şafakta Buluşalım

• İntikam Uğruna

Ve

• Köyde Bir Kız Sevdim'...

Türkan Şoray, ilk sinema filmi 'Köyde Bir Kız Sevdim'de başrolleri Erol Taş, Baki Tamer ve Salih Tozan ile paylaştı.

'Köyde Bir Kız Sevdim'...

Türkan Şoray'ın ilk filmi.

Grafik Tasarım: Can BAYTAK

TÜRKAN ŞORAY'I NASIL KEŞFETTİ?

1960'da Çan Film adına 'Köyde Bir Kız Sevdim'i çekiyor.

Başrolde Emel Yıldız var.

Genç bir köylü kızını canlandırıyor.

Yaşının canlandırdığı karakter için biraz ileri olması Türker İnanoğlu'nun içine sinmiyor.

Ne var ki yapımcı Zeki Çan, Emel Yıldız'da diretmektedir.

Çekimlerin üçüncü günü Emel Yıldız, sete komşusu olan Türkan Şoray'ı da getirir.

Çekimler sırasında Türkan Şoray, bir kenarda oturmaktadır.

Türker İnanoğlu, buğulu gözlerinden, bakışlarından etkilendiği Türkan Şoray'ın tam da filmdeki genç köylü kızına uygun olduğuna karar verir.

Bayağı dil dökmesinin ardından Zeki Çan'ı ikna ederek Emel Yıldız'ın yerine kadroya Türkan Şoray'ı dahil eder.

Türkan Şoray, Fatih Ortaokul'unda 3'üncü sınıftadır.

Genç köylü kızı karakteri için yaşı küçüktür ama Türker İnanoğlu, iri yapılı olmasından dolayı yaşından büyük görünmesi nedeniyle işin kotarılabileceğini düşünür.

Annesi Meliha Sav, sete davet edilir.

İzin alınıp 500 lira ödeme yapılır.

Çekimlerin ilk iki günü tekrarlanır.

Zeki Çan, bütçesini aşmıştır.

'Köyde Bir Kız Sevdim', büyük ölçüde ticari başarı elde edince Zeki Çan, iyi para kazanır.

Türkan Şoray'ın ise günümüzde dünyanın en çok başrolde rol alan kadın oyuncusu olduğu kariyeri başlar.

Türkan Şoray, annesi Meliha Sav ile görülüyor.

Ne kadar ilginç değil mi?

Türker İnanoğlu, tesadüfen başladığı sinemada 'Bay Sinema' oldu.

Türkan Şoray ise tesadüfen başladığı sinemada 'Sultan'...

Peki Emel Yıldız bu işe ne dedi?

Elbette kıyameti kopardı.

Zeki Çan'ı mahkemeye vermekle tehdit etti ama ücretini aldığı için dava açamadı.

1963'te oyunculuğu bırakarak kendini hayvan haklarına adadı.

Gerçek ismi unutulup 'Panter Emel' olarak nam saldı.

1998'de 35 yıl aradan sonra oyunculuğa 'Affet Bizi Hocam' adlı TV dizisiyle döndü.

Dizinin başrolü Gülşen Bubikoğlu...

Yapımcı kim, bilin.

Türker İnanoğlu.

Sonra; 'Yapayalnız' ve 'Roman Havası' dizileri.

Onlar da Türker İnanoğlu'nun dizileri...

Türker İnanoğlu'nun Türk sinemasına bulunduğu hizmetlerden biri de 1914 - 2018 arasında çekilen filmlerin afişlerini bir kitapta derlemek oldu. Türk sinema tarihine ışık tutan 'Başlangıcından Bugüne 1914 - 2018 Afişlerle Türk Sineması' adlı kitabın tanıtımına yakın dostları Türkan Şoray ile Cüneyt Arkın da katıldı.

KISKANILDIĞI İÇİN TÜRKAN ŞORAY KANUNLARININ YAZILMASINA NEDEN OLDU

Türkan Şoray, kısa zamanda ünlenir.

Ardı ardına film çeker.

Türker İnanoğlu, Türkan Şoray için şunları söylemişti; "Çok yetenekliydi. Hatta müthiş yetenekliydi. Boşuna 'Sultan' olmadı. Çok hırslıydı. İşini çok seviyordu. Gelmiş, geçmiş, gelecek, gidecek en büyük yıldızdır Türkan."

Türkan Şoray, 1962'de tanıştığı Galatasaray'ın asbaşkanı Rüçhan Adlı ile sevgili olur.

Rüçhan Adlı, Türkan Şoray'ı Türker İnanoğlu'ndan kıskanır.

Birlikte çalışmalarına izin vermez.

Ve o kıskançlıktan doğan bir fikirle Rüçhan Adlı, Türkan Şoray Kanunları'nı yazar.

Rüçhan Adlı ile Türkan Şoray'ın birlikteliği 1983'te sona erdi. Adlı, 1995'te 72 yaşındayken vefat etti.

Türkan Şoray Kanunları Nedir?

1- Türkan Şoray film senaryolarını film çekim tarihinden en az bir ay önce beğenir.

2- Türkan Şoray senaryoyu beğenmezse yeni senaryo verilir.

3- Çekilecek filmin yönetmeni ve başrol erkek oyuncusu için Türkan Şoray'ın onayı şarttır.

4- Türkan Şoray'ın adı jenerik, afiş, ilan ve sinema fenerlerinde başta ve tek olarak yazılacaktır.

5- Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır.

6- Filmlerdeki tarihsel giysiler şirkete, modern giysiler ise Türkan Şoray'a aittir.

7- Film çekimi yalnızca İstanbul'da olur, Şoray İstanbul dışına çıkamaz.

8- Çalışma saatleri sabah 8 ile akşam 19 arasındadır.

9- Türkan Şoray, pazar günleri çalışmaz.

10- Türkan Şoray, mecburi gecikmeleri 10 günden fazla beklemez.

11- Filmlerin seslendirilmesinde Türkan Şoray'ın onayı şarttır.

12- Şirket filmi kendi hesabına çeker, başka şirket ile ortak yapım için Türkan Şoray'ın onayı şarttır.

13- Film renkliyse Türkan Şoray'ın onayıyla çekim saatleri uzayabilir.

14- Bu şartlara uymayan film şirketi 100 bin lira ödemeyi kabul eder.

2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Türker İnanoğlu'nu ödüle layık gördü. İnanoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü 19 Aralık'ta düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Türker İnanoğlu'nun Aldığı Ödülleri;

Cumhurbaşkanı ve Bakanlardan Aldığı Ödüller: 13

Basından Aldığı Ödüller: 51

Vali ve Belediye Başkanlarından Aldığı Ödüller: 23

Yabancı Kurumlardan Aldığı Ödüller: 8

Sinema Meslek Birliği ve Derneklerinden Aldığı Ödüller: 11

Film Festivallerinden Aldığı Ödüller: 21

Eğitim Kurumlarından Aldığı Ödüller: 22

Muhtelif Kurumlardan Aldığı Ödüller: 81

TOPLAM: 230

FENERBAHÇE YÜZÜNDEN İŞTEN KOVULDU

Ömer Lütfi Akad'ın asistanlığını yaptığı dönemde çekim günü tutkulu bir taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçına gider.

İş günü maça gitmesine çok kızan ünlü yönetmen, Türker İnanoğlu'nu kovar.

Yokluğu sonucu sette birçok sorun çıkar; işlerin toparlanması gerekir.

Ömer Lütfi Akad, Sohban Koloğlu ile Türker İnanoğlu'na haber gönderir.

- Lütfi Ağabey seni istiyor.

- Yok gelmiyorum ben.

Ömer Lütfi Akad (1916 - 2011)

Türker İnanoğlu'na;

* 29 Kasım 2011'de Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından ünlü sinema yönetmeni Türker İnanoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

* 3 Nisan 2017'de Karabük Üniversitesi senatosu tarafından Türker İnanoğlu'na Onursal Doktora unvanı verildi.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ YAPTIRIYOR

Türker İnanoğlu tarafından Safranbolu'da yaptırılacak Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası için 13 Mart 2019'da protokol imzalandı.

BÜLENT ERSOY'UN CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATININ PARASINI VERDİ

Bülent Ersoy, kadın olmak için İngiltere'de bir hastaneyle anlaşır.

Fahrettin Aslan'dan biraz para alıp Londra'ya gider.

Ameliyat parasının tamamını alamaz. Çünkü o dönemde çok parayla yurtdışına çıkmak, bankadan havale yapmak yasaktır.

Fahrettin Aslan, paranın kalanını yollayacaktır.

Bülent Ersoy, hastaneye yatar ve ameliyat öncesi işlemler yapılır.

O sırada İstanbul'da Bülent Ersoy'un annesi elinde Kurân-ı Kerim ile Fahrettin Aslan'a gider ve "Kuran'a el basacaksın. O parayı vermeyeceksin Bülent'e. Ameliyat olmasın" der.

Bülent Ersoy'a paranın devamı gitmez.

Fahrettin Aslan, telefonlarına da çıkmaz.

Bülent Ersoy, hastanede rehin kalır.

Türker İnaoğlu'nu arar.

Gülşen Bubikoğlu, Bülent Ersoy'un hastanede rehin kalmasına çok üzülerek eşine "Yazıktır, bir şeyler yap" der.

Türker İnanoğlu, eşi Gülşen Bubikoğlu ve Nevzat Okçugil ile birlikte Londra'ya gidip parayı vererek hem Bülent Ersoy'un ameliyat olmasını sağlar hem de hastanede rehin kalma durumunu sona erdirir.

Gülşen Bubikoğlu, Bülent Ersoy ile 'Sıralardaki Heyecan' (1976), 'Ölmeyen Şarkı' (1977) ve 'İşte Bizim Hikayemiz' (1978) adlı sinema filmlerinde başrolü paylaştı.

Erler Film...

Kurumlaşan ilk, kurulduğu günden bugüne kadar aynı yüksek verimlilikle 59 yıldır sinema ve TV yapımı üreten en uzun ömürlü şirket.

Film: 202

Dizi: 44

Haber Programı: 11

Komedi Programı: 12

Magazin Programı: 5

Müzik Eğlence Programı: 38

TOPLAM: 312

Erler Film, aynı zamanda yabancı ülkelerle en çok ortak yapım üreten şirket oldu.

Türker İnanoğlu'nun İtalyan yapımcılarla ortak çektiği filmler;

'Yumurcak Veda'

'Küçük Şahit'

'Küçük Kovboy'

'Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı'

'Kara Murat Denizler Hakimi'

'Üçkağıtçılar'

'Baş Belası'

'Babanın Evlatları'

Türker İnanoğlu'nun İranlı yapımcılarla ortak çektiği filmler;

'Yusuf ile Züleyha'

'Melikşah'

'Hırsız Kız'

'Tahran Macerası'

'İki Esir'

'Güzel Şoför'

'Fadime'

'Yarım Kalan Saadet'

'Ferhat ile Şirin'

'İşportacı Kız'

'Kader Bağlayınca'

'Acı Hatıralar'

Türker İnanoğlu'nun İtalyan, ABD ve Hong Kong'lu yapımcılarla ortak çektiği film;

'Karateciler İstanbul'da'

Türker İnanoğlu'nun Fransız yapımcılarla ortak çektiği film;

'Belalı Tatil'

Türker İnanoğlu, Yunan meslektaşlarıyla ortak dağıtım ağı kurdu.

Bu ağ ile Türk filmleri Yunanistan'da, Yunan Filmleri Türkiye'de gösterime girdi.

* 1979'da kurduğu Ulusal Video, video sektörünün ilk şirketi oldu.

* FİYAP'ı ( Film Yapımcıları Derneği) kurdu ve uzun süre başkanlığını yaptı.

* SE-SAM'ın (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kurucu üyesi ve ilk başkanı oldu. Halen SE-SAM'ın onursal başkanıdır.

* TÜRVAK'ı ( Türker İnanoğlu Sinema Vakfı) kurarak yapımcılığını üstlendiği tüm filmleri ve hakları kendisinde olan TV programlarını bu vakfa devretti. Vakıf, ihtiyaç sahibi sinema çalışanları ve onların ailelerine maddi yardımda bulunmakta, üniversitelerin sinema ile ilgili bölümlerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.

* Beykoz'da Türker İnanoğlu ilköğretim okulunu yaptırdı.

* Sinema - televizyon konusunda eğitim veren TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi'ni kurdu.

* TÜRVAK - Sinema Tiyatro Müzesi'ni kurdu.

* Aralarında 'Bir Başka Gece', 'Hodri Meydan'. 'Gecenin Getirdikleri' ve 'İcraatın İçinden'in de yer aldığı 10 bin saatin üzerinde TV programı yaptı.

'İcraatın İçinden'...

Dönemin başbakanları Turgut Özal, Yıldırım Aktuna ve Mesut Yılmaz'ın hükümetin icraatlarını anlattığı TV programı.

Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 19'uncu Başbakanı ve 8'inci Cumhurbaşkanı oldu.

CÜNEYT ARKIN HAYATINI KURTARDI

Futbol sevgisi Türker İnanoğlu'nu ikinci kez ölümle burun buruna getirdi.

1972'de Belgrad Ormanları'nda 'Kara Murat' çekiliyor.

Çekim arasında film ekibindekilerle maç yaparken göğsüne gelen top kalbini durdurdu.

Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın'ın yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

Çocukları;

İlker İnanoğlu (Annesi Filiz Akın)

Zeynep İnanoğlu (Annesi Gülşen Bubikoğlu)

İlker İnanoğlu

Oyunculuğa 1969'da henüz 4 yaşındayken 'Yumurcak' ile başladı.

5 yaşındayken Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandı.

Senaryo: 1

Yapımcı: 2

Oyuncu: 21

Türker İnanoğlu, oğlunun yapımcı olmasını istiyordu. Ne var ki İlker İnanoğlu, kariyerinde oyunculuğa ağırlık verdi.

Zeynep İnanoğlu Özdemir

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra 1999'da Harvard Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı.

Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başlayan İnanoğlu, ses tanıma konusu üzerine ABD'de 3 patent aldı.

Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde yayımladı.

Avrupa Sinyal İşleme Konferansı'nda (Eusipco) 'En İyi Makale' ödülünün sahibi oldu.

Çalışmalarıyla Beyaz Saray'da ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hilary Clinton tarafından da ödüllendirildi.

CÜNEYT ARKIN'IN YEMEKLERİNE GİZLİCE İLAÇ KOYDU

Cüneyt Arkın, bir dönem alkol bağımlısıydı.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, alkol bağımlıları için üretilen bir ilaç bulur.

Ne var ki o ilaç Türkiye'de satılmamaktadır.

Türker İnanoğlu, nüfuzunu kullanarak reçeteyle satılan o ilacı İngiltere'den getirtir.

Betül Cüreklibatır ile birlikte gizlice Cüneyt Arkın'ın yemeklerine koyarlar.

Ve Cüneyt Arkın 7 yıl boyunca yemeklerine konan o ilaç sayesinde alkolü bırakır.

Cüneyt Arkın - Betül Cüreklibatır

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