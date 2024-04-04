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        Haberler Yaşam İlk bakışta ne gördünüz? TikTok kullanıcısı analiz etti - Haberler

        İlk bakışta gördükleriniz kişiliğinizi yansıtıyor!

        Bu görsellere bakanlar ilk bakışta farklı anlamlar çıkarıyor. Görsellere ilk baktığınızda gördüğünüz canlı veya nesne aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor. İşte resimli kişilik testleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:06
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        • 1

          TikTok'ta farklı optik illüzyonlara getirdiği yorumlarla 450 bin takipçiye ulaşan Mia Yilin, geçtiğimiz günlerde bir görsel paylaştı. Mia takipçilerine "İlk bakışta çiçek mi, kadın yüzü mü gördünüz?" diye sordu.

          İçerik üreticisine göre eğer ilk bakışta çiçekleri gördüyseniz, çok yumuşak başlı ve sempatik birisiniz. Başkalarında her zaman en iyisini görürsünüz ve 'hayır' demekte zorlanırsınız. Çünkü onları hayal kırıklığına uğratmak istemezsiniz. İnsanlar sizi hayal kırıklığına uğrattığında bile onları affetmeyi seçer ve düzeleceklerine dair umut beslersiniz.

        • 2

          Yilin ayrıca ilk bakışta çiçek görenlerin çok karizmatik ve sabırsız olduğunu açıkladı ve şöyle konuştu:

          "Oldukça sabırsızsınız, bu yüzden işlerin bir an önce bitmemesi sizi rahatsız ediyor. Ayrıca çok kararsız olabiliyor ve bazen ne yapacağınızı bilemediğiniz için strese girebiliyorsunuz. Çabuk öfkeleniyorsunuz ve o anın sıcaklığıyla bazen sonradan pişman olacağınız şeyler söylüyorsunuz."

        • 3

          Ardından Mia, ilk bakışta kadın yüzü görenlerin karakterlerini analiz ederek "Duygusal ve tutkulu birisiniz. Bir ilişki sona erdikten sonra hayatınıza devam etmeniz aylar sürebilir ve geçmişi özlemekten kendinizi alamazsınız. Çok fazla düşünürsünüz ve çok zekisiniz. Bir şeye karar verdiğinizde, onu gerçekleştirirsiniz. Çoğu insana güvenmekte zorlandığınız için çevrenizi küçük tutmayı ve birkaç yakın arkadaşa sahip olmayı seviyorsunuz" diye konuştu.

        • 4

          Mia, TikTok videosunda ilk bakışta kadın yüzü görenler için şöyle sözlerini sürdürdü:

          "Kendinizi korumak için mesafeli olmayı öğrendiniz. İnsanlar ilk bakışta sizin dost canlısı olmadığınızı düşünürler. Oysa gerçekte yeni tanıştığınız insanlara ısınmanız biraz zaman alır. Ama birini arkadaş olarak kabul ettiğinizde, onun için her şeyi yaparsınız."

          *Görseller Mia Yilin'in TikTok hesabından alınmıştır.

        • 5

          RESİMDE İLK HANGİ HAYVANI GÖRDÜNÜZ! İŞTE KİŞİLİK TESTİ

          Bu resmi gören herkes ilk bakışta farklı canlı görüyor. Kimi kelebeğe odaklanırken, kimi de horoz görüyor...

        • 6

          Objelere ya da fotoğraflara verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatıyor. Bu resimde ilk bakışta gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. Peki siz resme baktığınızda ilk ne görüyorsunuz?

        • 7

          AT

          Resimde ilk bakışta atı fark ettiyseniz tutkularınızın peşinden koşan bir kişiliğiniz var. At aynı zamanda, evcilleştirilebilen canlılar olduğu için bulunduğu ortama kolay adapte olurken içgüdülerine de kulak verir. Eğer resimde at gördüyseniz oldukça dengeli ve uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. Bunun yanında zorluklara karşı mücadele eden, hırslı ve azimli birisiniz. Ayrıca oldukça detaycısınız. Çünkü at, resimde fark edilmesi en zor hayvan.

        • 8

          HOROZ

          Resimde ilk fark ettiğiniz hayvan horozsa ortamda fark edilme isteğiniz oldukça baskın. Cesur ve çılgın bir karaktersiniz. İddialı tavırlarınızla farkınızı ortaya koyuyorsunuz. Azminiz, çalışkanlığınız ve kararlılığınız sizi ayakta tutuyor. Horozun Çinliler tarafından erdem, sorumluluk, sadakat, cesaret ve güvenin simgesi olduğunu hatırlatalım.

        • 9

          YENGEÇ

          Fark ettiğiniz ilk hayvan yengeç ise, dışa kapalı bir yapınız olmasına rağmen iç dünyanızda yumuşak ve sevecensiniz. Utangaç ve çok hassas olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda aklınızı hem kendiniz hem de başkalarının yararı için kullanmayı istersiniz. Diğer yandan hedeflerinize ulaşmak için her zaman doğrudan bir yol izlemezsiniz. Farklı kişilerin düşünce ve davranışlarına önem verdiğinizden kafanız hep dağılır. Bazı durumlarda iç sesinizi dinlemenizde fayda var.

        • 10

          PEYGAMBERDEVESİ

          Peygamberdevesi gördüğünüz ilk hayvansa, sakin ve sessiz yapınızla ön plandasınız. Kargaşa ve gürültü size göre değil pek. Kendi başına gezmeyi, yürüyüş yapmayı, bir şeyler izlemeyi seversiniz. Ani kararlardan da hoşlanmazsınız. Bir şeye başlamadan önce olayın her boyutunu düşünmeyi tercih edersiniz.

        • 11

          KURT

          Fark ettiğiniz ilk hayvan kurt ise, dışarıdan güçlü ve cesur bir yapınız var. Bunun yanında insanları kendinize çeken bir enerjiye sahipsiniz. Kalabalıkta bile tüm gözleri üzerinize toplarsınız. Ayrıca uyum ve disiplin arasındaki dengeyi kolay kurabilen, oldukça organize bir kişiliğe sahipsiniz. Aile ve arkadaşlarınızı her durumda kollar, kötü günlerinde yanında olursunuz. Rekabetçi oluşunuzu da göz ardı etmemek lazım.

        • 12

          KÖPEK

          Dikkatinizi çeken ilk hayvan köpek ise, sadakat en önemli özelliğiniz. Sevgi dolu ve nazik bir yapınız var. Sevdikleriniz sizin için her zaman önceliğiniz. Onları mutlu etmek için kendinizden ödün verirsiniz. Ancak yakınlarınıza hayır diyememek sizi uzun vadede yıpratabilir.

        • 13

          KARTAL

          Kartal fark ettiğiniz ilk hayvansa, hedefinize ulaşana kadar çok sıkı çalışırsınız. Başarısızlığa uğradığınız her anda şevkiniz kırılsa da ayağa kalkmayı iyi bilirsiniz. Hayattaki zorluklar karşısında sapasağlam durursunuz. Bunun yanında beyniniz diğer kişilerden biraz farklı işler. Uçarı fikirleriniz ve düşüncelerinizle başkalarını şaşırtabilirsiniz. Ancak bazen ayaklarınızın yere basmasında fayda var.

        • 14

          KELEBEK

          Kelebek gördüyseniz karşınıza çıkan her durumu nezaketle kucaklıyorsunuz demektir. Başınıza gelen olumlu ya da olumsuz her şey sizin için aslında bir armağan. Ayrıca çok hassas bir yanınız var. Bulunduğunuz ortamdaki en ufak değişiklik sizi kolayca rahatsız edebilir.. Bununla birlikte, iç güzelliğinizle her yerde parlıyorsunuz ve bulunduğunuz her ortama neşe getiriyorsunuz.

        • 15

          GÜVERCİN

          Eğer güvercin fark ettiğiniz ilk hayvansa, huzur, barış ve uyumun temsilcisi olabilirsiniz. Sizin için sevgi her zaman ön plandadır. Olumlu ve sakin tavırlarınızla sevgi ortamını güçlendirirsiniz. Her şeyin doğal olanını seversiniz.

        • 16

          İşte diğer resimli kişilik testleri...

          ARABA

          Dünya sizin için gizemlerle dolu. Ayrıca hayal gücünüz oldukça geniş... Aklınızda pek çok fikir var.

          DÜRBÜNÜ OLAN BİR KİŞİ

          Başkalarına karşı iyisiniz ve onlara ya da kendinize karşı eleştirel değilsiniz.

        • 17

          “A” HARFİ

          Ruh haliniz sıklıkla değişebiliyor. Mutluyken bir anda hüzne boğulabiliyorsunuz. Özel hayatınızla işiniz arasındaki dengeyi iyi kurmayı öğrenmelisiniz.

        • 18

          ESKİ SÜTUNLAR

          Konfor alanınızdan çıkmak sizin için biraz zor olabilir. Düşüncelerinizden ve görüşlerinizden korkma eğilimindesiniz. Ancak neşelenmelisiniz. Çünkü sandığınızdan daha fazlasını yapabilirsiniz.

          İNSANLAR

          Kendinizden emin bir yapıya sahipsiniz ve mükemmel bir yaşamın nasıl olacağı konusunda netsiniz. Bunu başarmak için her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi çok detaylı düşünmüyorsunuz ve her zaman başkalarına yardım etmek için hazırda bekliyorsunuz.

        • 19

          KİLİT

          Bilmediğiniz şeyleri keşfetmeyi, yeni bilgiler öğrenmeyi seviyorsunuz. Birisine ilgi duyuyor olabilirsiniz, o kişiyle konuşma konusunda emin olmalısınız.

        • 20

          AĞLAYAN FİGÜR

          Kendi hislerinize daha çok önem vermelisiniz ve kendi isteklerinize kulak vermelisiniz. Bu arada rahatlamak ve zihnini boşaltmak için de zamana ihtiyacınız var.

        • 21

          YÜZ

          Sosyal bir insansınız ve başkalarının hayatlarını çok merak ediyorsunuz. Sizin için her şey benzersiz ve ilginç. Detaylar yerine büyük resme bakmayı tercih ediyorsunuz.

          BALIK

          Hayatınızdan memnunsunuz. Şansa ve mutlu bir geleceğe inanıyorsunuz. Her zaman bardağın dolu tarafında bakmayı biliyorsunuz ve detaylara önem veriyorsunuz.

        • 22

          AÇIK KAPI

          Değişikliklere hazırsınız ve doğru yöne gidiyorsunuz. Geleceği korkusuzca değil, heyecanla karşılıyorsunuz. Başkaları için ilham kaynağısınız.

          MÜZİK NOTASI

          Kendinizi ifade etmek sizin için çok önemli. Dünya ile paylaşmanız gereken önemli bilgiler, yenilikler olduğunu hissediyorsunuz. Arkanıza bakmayın ve risk alın.

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