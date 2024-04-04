Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda!

KAP'a yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizce Türkiye Futbol Federasyonu'na 02.04.2024 tarihinde yazılan yazıda belirtildiği üzere; 2023 Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesi ve yabancı saha hakem ekibi ile yabancı VAR hakemlerinin müsabakada görev alması yönündeki taleplerimizin kabul edilmemesi halinde; Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımı ile katılınmasına" oybirliğiyle karar verilmiştir."