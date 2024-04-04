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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda! - Fenerbahçe Haberleri

        Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda!

        Fenerbahçe Kulübünün, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına çıkacağını açıkladığı sarı-lacivertli 19 yaş altı futbol takımı, mücadele ettiği ligdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. İşte Fenerbahçe U19 takımı ve yaşananlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:33
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        • 1

          Fenerbahçe'de önceki günlerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda üyeler, sarı-lacivertli yönetime 4 madde için yetki vermişti. Dün de yönetim kurulu toplanarak, 2 maddeyle ilgili karar aldı.

        • 2

          KAP'a yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

          "Şirketimizce Türkiye Futbol Federasyonu'na 02.04.2024 tarihinde yazılan yazıda belirtildiği üzere; 2023 Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesi ve yabancı saha hakem ekibi ile yabancı VAR hakemlerinin müsabakada görev alması yönündeki taleplerimizin kabul edilmemesi halinde; Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımı ile katılınmasına" oybirliğiyle karar verilmiştir."

        • 3

          Öte yandan gelecek sezondan itibaren iki sezon, Türkiye Kupası'na katılmamak konusunda ilgili birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılacağı bildirildi.

        • 4

          Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de konuyla ilgili şöyle konuştu: "Maç 90 dakika sürmeyecek. Urfalı kardeşlerime mesajım var. Müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz."

        • 5

          GÖZLER U19 TAKIMINDA

          Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına çıkartmayı planladığı 19 yaş altı futbol takımı, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

        • 6

          Sarı-lacivertli takım, 11 ekibin bulunduğu ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı.

          Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Semih Şentürk'ün yaptığı sarı-lacivertli takım, grupta EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı son maça Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Mustafa Emir Akyıldız, Yiğit Epözdemir, Mehmet Can Gülerer, Emirhan Arkutcu, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Çağrı Fedai 11'i ile çıktı.

        • 7

          Takımın yedeklerinde ise Atila Dastzan, Boran Eligüzel, Samet Seymen Sargın, Haydar Karataş, Ümitcan Okan, Aziz Eren Balaban, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel yer aldı.

        • 8
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