Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
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Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
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- 4
Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
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BEŞİKTAŞ
Mert Günok
- 6
Onur
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- 7
Necip Uysal
- 8
Colley
- 9
Masuaku
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- 10
Musrati
- 11
Gedson
- 12
Ghezzal
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- 13
Muçi
- 14
Rashica
- 15
Semih Kılıçsoy
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