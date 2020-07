Mariah Carey, iş aramak için yol parasını arkadaşından borç aldıktan 30 yıl sonra 520 milyon dolarlık servete sahip olmasının yanı sıra çok sayıda rekor kırıp ödüller kazandı. Carey'in 'O An'ı, bir partide demo albüm verdiği yapım şirketinin üst düzey yöneticisinin kendisine aracılık eden yakın arkadaşı olan şarkıcı Brenda K. Starr'a "Partide bana demo albüm veren bir kız vardı. Adını hatırlayamıyorum. Ofise gelsin, görüşelim" dediği an oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ailesi, Patricia Hickey'in Afro - Venezuela kökenli Alfred Roy Carey ile evlenince kıyameti kopararak siyahi bir erkekle evlendiği için kızlarını evlatlıktan reddetti.

Patricia Hickey ile Alfred Roy Carey, ırksal yaklaşıma direnip üç çocuk sahibi oldu.

O çocuklardan biri Mariah Carey'di...

Ne var ki sorun sadece Patricia Hickey'in ailesi değildi. New York'un Huntington bölgesindeki komşuları da bu evliliğe karşıydı.

Önce köpeklerini zehirlediler, ardından otomobillerini yaktılar.

Mahalle baskısının oluşturduğu krizin sonucunda da boşandılar.

Alison Carey'in velayetini Alfred Roy Carey, Morgan Carey ile Mariah Carey'in velayetini ise Patricia Hickey aldı.

Emekli bir opera şarkıcısı olan Patricia Hickey evin geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışması nedeniyle iki çocuğuyla yeterince ilgilenemedi.

Çocukluk ve ergenlik dönemi yoksulluk içinde geçen Mariah Carey, lise çağlarına geldiğinde oturdukları bölgeden karşı kıyıdaki Manhattan'a bakıp bakıp orada yaşama hayalleri kuruyor, dağılmış bir ailenin yoksul çocuğu olarak büyümesinin oluşturduğu duyguları kağıda döküyordu.

Henüz kimse fark etmemiş olsa da sonradan Guinness Dünya Rekorları'na giren 5 oktavlık bir sesi, biriktirdiği birçok şarkı sözü vardı.

Ne var ki harekete geçmediği takdirde ne sesi ne de şarkı sözleri işe yaramazdı.

Bir stüdyoya girmeli, demo bir albüm yapmalı sonra da yapımcıların kapılarını aşındırmalıydı.

Planı buydu ama değil demo albüm doldurmak, stüdyoya gidecek parası bile yoktu. Hayal kırıklıkları, mutsuzluk girdabı içinde sürüklenirken bir sabah kalktı ve 'Ya şimdi ya da asla' diyerek arkadaşından aldığı borç parayla, Manhattan'a gidip iş aramaya başladı.

Manhattan'ın geniş caddelerinde yürürken "Gün gelecek, yolda gördüğüm herkes albümlerimi alacak, konserlerime gelecek" ve "Gün gelecek, bu lüks binaların birinde oturacağım" diyordu ama önce bir iş bulmalıydı.

İş bulması uzun sürmedi; bir kuaförde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladıktan sonra biriktirdiği parayla soluğu demo albüm doldurmak için stüdyoda aldı.

Gün bitmeden 4 şarkılık demo albümün kaydı bitmiş, stüdyodakileri kendine hayran bırakmıştı.

Planının ilk safhasını gerçekleştirmişti, sıra demo albümü yapımcılara dinletmeye gelmişti. Planın o safhası, ilkinden daha da zordu.

7 oktavlık ses, yoksulluğun ve çaresizliğin içinde heba olup gidecek değildi.

Demo albümün doldurulduğu stüdyodakilerin aracılığıyla Porto Rikolu şarkıcı Brenda K. Starr'ın vokalistliğini yapmaya başlayan Mariah Carey için işler yoluna girmeye başlamıştı.

Brenda K. Starr

Yıl 1988...

Büyük yapım şirketlerinin yöneticilerinin de olacağı bir parti düzenlenecekti.

Brenda K. Starr da partiye davetliydi. Starr'ın partide kendisine eşlik etmesini istediği

18 yaşındaki Mariah Carey, bir fırsatını bulup demo albümünü Columbia Records'un üst düzey yöneticisi

Tommy Mottola'ya verdi.

Tommy Mottola, demo albümü cebine koydu.

Ertesi gün ofise gittiğinde şarkıları tekrar tekrar dinledi. Yetmedi, dinlemeye evinde devam etti. Sonra Brenda K. Starr'ı arayarak "Partide bana demo albüm veren bir kız vardı. Adını hatırlayamıyorum. Ofise gelsin, görüşelim" dediği an Mariah Carey için 'O An' oldu.

Columbia Records, sadece Mariah Carey'in albüm çalışmaları için profesyonel yazarlar ve dönemin ünlü yapımcıları Rhett Lawrence, Ric Wake ve Narada Michael Walden'ı işe aldı.

Mariah Carey ve kendisi için kurulan ekibin yaklaşık iki yıllık çalışması sonucu ortaya çıkarılan 'Mariah Carey' albümü American Billboard 200 Listesi'nde ilk sıraya yerleşirken 4 şarkısı '1 Numara' oldu.

O yıl, 'En İyi Yeni Şarkıcı' ve 'En İyi Pop Şarkıcısı' dalında iki Grammy Ödülü kazanmasıyla küresel boyutta şöhret olan Mariah Carey, dünya turnesinin ardından 1991'de çıkardığı ikinci albümü 'Emotions' ile başarısını perçinledi.

1993'te 'Music Box' 32 milyon adet satarak tüm zamanlarda bir albümün ulaştığı en yüksek satış rakamı rekorunu kıran Mariah Carey, aynı zamanda 1990 - 2000 arasındaki 10 yıllık periyotta çıkardığı 7 albümün toplam satışlarıyla da tüm zamanların en çok albüm satan şarkıcısı unvanına sahip oldu.

1990'ları günümüzde rekorları hâlâ kırılamamış rekorlar kırarak geçiren Mariah Carey, bu dönemde Colombia Records'un yöneticisi Tommy Mottola ile 1993 - 1998 arasında süren 5 yıllık bir evlilik de yaptı.

12 yıl önce iş aramak için arkadaşından aldığı borç parayla Manhattan'a giden, demo albüm doldurmak için bir kuaförde yerleri süpüren Mariah Carey, bir kaç yıl içinde müzik sektöründeki bütün rekorları silip süpürdü.

2000'de düzenlenen Dünya Müzik Ödülleri'nde 'Son 10 Yılın En İyi Sanatçısı' seçilen Mariah Carey, aynı zamanda 100 milyon ve üzeri albüm satan sanatçılara verilen 'Chopard Diamond Ödülü'nü kazanan ilk şarkıcı oldu.

GRAMMY ÖDÜLLERİ

* En İyi Yeni Şarkıcı (1991)

* En İyi Pop Şarkıcısı (1991)

* En İyi Çağdaş R&B Albümü (2006)

* En İyi Kadın R&B Şarkıcısı (2006)

* En İyi R&B Şarkısı (2006)

Mariah Carey, ilk kez 2001'de başrolünde yer alacağı yarı - otobiyografik film 'Glitter' ile tökezledi. Carey, filmin başrolünde yer alacak aynı zamanda bir soundtrack albümü hazırlayacaktı.

O albüm ve bir sonraki albüm için Virgin Records'un Mariah Carey ile yaptığı 80 milyon dolarlık anlaşma da tüm zamanların rekoru oldu.

Ne var ki eleştirmenlerin 'Glitter'in o güne kadar çekilmiş en kötü filmlerden biri olarak nitelendirmesiyle filmin sountrack albümü, Virgin Records'un beklediği satış rakamına ulaşamadı.

Virgin Records, Mariah Carey'in düşüşe geçtiği kanısına vararak yaptığı anlaşmayı tek taraflı feshedip 80 milyon doların üzerine bir de 28 milyon dolar tazminat ödedi.

Böylelikle Mariah Carey, 'Glitter' her ne kadar yerin dibine batırılmış olsa da filmin müzikal çalışmasından 108 milyon dolar kazandı.

Mariah Carey, her ne kadar tek çalışmadan 108 milyon dolar kazanmış olsa da eleştirilere kulak tıkamadı.

Her soundtrack albümünün 'Titanic' kadar satmasının beklenemeyeceğini söyleyerek haksızlığa uğradığını dile getirip 'Glitter'den 'Loverboy' adlı single çıkarıp yayınladı.

Bu single, 2001'in en çok satan ve dinlenen single'ı olmayı başardı.

İnternet sitesinde yayınladığı umutsuz birkaç ses mesajını 5 saniye sonra silmesiyle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Mariah Carey, uzman yardımı aldıktan sonra müzik çalışmalarına bir süre ara vereceğini açıkladı.

Kariyerinin sonuna geldiği düşünülen Mariah Carey'in verdiği kısa ara sonrası dönüşü muhteşem oldu.

Island Records ile 50 milyon dolarlık yeni bir anlaşma yaparak 2001'deki kazancı önceki anlaşma ve fesih tazminatıyla birlikte 158 milyon dolara çıktı.

Tommy Mottola'nın "Partide bana demo albüm veren bir kız vardı. Adını hatırlayamıyorum. Ofise gelsin, görüşelim" demesinin 'O An'ı olan Mariah Carey'in 30 yıllık kariyerinde tüm albümlerinin toplam satış rakamı 200 milyonu geçti. Carey, satış rakamlarıyla, listelerde kalma süresiyle, yapımcılarla yaptığı astronomik rakamlarla çok sayıda rekor kırdı. Carey, aynı zamanda 18 şarkısının '1 Numara' olmasıyla da bir başka rekorun sahibi. Bu rekor daha önce Elvis Presley'e aitti.

Şarkıcıların 2018'de açıklanan servetleri;

MADONNA 800 Milyon Dolar PAUL McCARTNEY 660 Milyon Dolar DR. DRE 650 Milyon Dolar SEAN JOHN COMBS 640 Milyon Dolar CELINE DION 630 Milyon Dolar BONO 590 Milyon Dolar MARIAH CAREY 520 Milyon Dolar JAY - Z (SHAWN CARTER) 510 Milyon Dolar ELTON JOHN 450 Milyon Dolar

