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        Haberler Ekonomi Otomobil Şarj istasyonlarını tek çatı altında toplayacak - Otomobil Haberleri

        Şarj istasyonlarını tek çatı altında toplayacak

        Enerjisa Üretim, farklı şarj tedarikçilerini aynı çatı altında buluşturmak üzere bir proje başlattı. Charging Hub adı verilen çalışma, ilk olarak İstanbul Ataşehir'de hayata geçti. Charging Hub'da, Huawei'nin geliştirdiği 720 kw'lık FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı güç ünitesi ile ultrahızlı şarj imkanı sağlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:29
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        Şarj istasyonlarını tek çatı altında toplayacak
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        Enerjisa Üretim, elektrikli araçlar ve farklı şarj tedarikçileri için ortak buluşma noktası olan Charging Hub’ı kurduğunu duyurdu.

        Farklı markalara ait şarj cihazlarını tek bir platformda buluşturan Charging Hub’ın çatısının tamamen güneş panellerinden oluşacağı ve kendi enerjisini üreteceği kaydedildi.

        Bu kapsamda, Enerjisa Üretim'in, Charging Hub için yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen elektrikten yeşil enerji sertifikası da sağlayacağı aktarıldı.

        İstanbul Ataşehir’de başlayan pilot çalışmanın, öncelikli olarak Enerjisa Üretim’in rüzgar santrali yatırımlarının bulunduğu bölgeler ve şehirlerde yaygınlaşması planlanıyor. Yeni kurulacak olan Charging Hub’lar, müşterilere market, cafe ve dinlenme alanı gibi sosyalleşebilecekleri alanlar da sunacak.

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        TEKNOLOJİYİ HUAWEI'DEN ALDI

        Projenin teknoloji ortağı Huawei ise, geliştirdiği 720 kw’lık FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı güç ünitesi ile ultrahızlı şarj imkanı sağlayacak.

        Geliştirilen teknolojik altyapı, iş ortağı Zebra Elektronik dağıtıcıları ile sadece binek ve SUV araçların şarjlarıyla sınırlı olmayıp, hafif ticari ve ağır ticari segmentlerdeki araçların da hızlı şarj edilmesine imkan tanıyacak.

        Ayrıca güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri ile entegre edilebilen yüksek hızlı şarj altyapısı sayesinde şarj gücü ihtiyaca göre dinamik olarak ayarlanabilecek ve dağıtıcılar arasında paylaşılabilecek. Bu sayede şebeke kullanımı azalacak ve şarj eş zamanlılığı önemli ölçüde artacak.

        10 yıl kullanım ömrüyle yüksek verimli, hızlı ve güvenilir şarj imkanı sağlayan FusionCharge sıvı soğutmalı güç ünitesi, artan elektrikli araç penetrasyonu ile oluşan beklenmedik şebeke yüklenimlerinin önüne geçecek.

        Charging Hub'ın tüm şarj istasyonları için bir buluşma noktası olduğunu kaydeden Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, "Yeni nesil araçların teknolojisini destekleyecek şarj istasyonları hem uzun menzil sağlaması hem de hızlı şarj özelliği ile müşterilere zaman kazandırması açısından oldukça kritik. Huawei, Zebra Elektronik ve Altensis gibi konunun uzmanı güçlü paydaşlar ile yeşil enerji kullanımını teşvik etmek ve elektrikli araçlar için erişilebilir bir altyapı sağlamak amacıyla çalışıyoruz" dedi.

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