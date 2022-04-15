Rusya otomotiv pazarını savaş vurdu!

Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Mart ayında son yılların en düşük otomobil satışlarına sahne oldu. Ülkedeki otomobil satışları geçtiğimiz ay yüzde 63 oranında azalarak 55 bin 129 adede gerilerken, ülkede sadece Çinli Chery'nin satışlarını artırdığı ortaya çıktı.
Bu tabloda kuşkusuz, küresel otomobil üreticilerinin Ukrayna'yı işgale başlaması nedeniyle Rusya'yı terk etmeleri etkili oldu. Amerikan, Avrupalı ve Japon markaların aksine, Çinli ve Koreli otomobil markaları ise Rusya'da faaliyet göstermeye devam ediyor.
Mart ayında Chery ülkedeki satışlarını yüzde 25 artırırken, Rusya'nın yerli markası Lada yüzde 37, Kia ise yüzde 35 oranında satışlarında düşüş yaşadı. Her ne kadar satışları düşse de, Lada Rusya pazarının yüzde 20'sini elinde tutuyor.
2013'TE REKOR KIRMIŞTI
Focus2move verilerine göre, Rus otomotiv pazarı 2013 yılında yaklaşık 3 milyon adete çıkarak ile tüm zamanların rekorunu kırmış ve dünyanın ilk 10 pazarı arasına girmişti.
Fakat, Kırım krizi ile başlayan ekonomik yaptırımlar Rusya'daki otomotiv pazarını olumsuz etkilemiş ve 2014'ten beri sadece üç yıl içinde satışlar yarı yarıya düşerek 2016'da 1.42 milyon adede düşmüştü.
2018 yılında 1.8 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşan Rusya, 2019'da ise 1.76 milyon adede gerilemişti. 2020'de pandeminin etkisi ile satışların yüzde 10 düştüğü Rusya pazarı, 2021'i ise 2020'nin yüzde 2 üzerinde kapayarak 1.6 milyon adede ulaşmıştı.
Mart ayı sonuçları ile birlikte ise, Rusya otomotiv pazarı 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 30'a yakın gerilemiş oldu ve 261 bin 140 adette kaldı.
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