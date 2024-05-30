Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılmak üzere!
Galatasaray'ın kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor... Sezona iyi başlasa da ikinci yarıda 11'deki yerini kaybeden milli futbolcuya Hollanda'dan sonra İspanya'dan da talip çıktı. Galatasaray, Kerem'i 20 milyon Euro'nun altına bırakmak istemiyor
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Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gündemi yaşanıyor...
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Sarı-kırmızılılar 24. şampiyonluğunu RAMS Park'ta devasa bir şölen ile kutlarken Kerem Aktürkoğlu'nun kutlamadaki tavırları dikkat çekmişti.
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Futbolcuların anons edildiği anlarda Barış Manço'nun Dönence şarkısını seçen ve sahaya bu şarkı eşliğinde çıkan Kerem, taraftara selam vermiş ve bu hareketler 'taraftar ile vedalaştı' şeklinde yorumlanmıştı.
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Teknik direktörlüğüne Francesco Farioli'nin geçtiği Ajax'ın dışında Suudi Arabistan'dan da teklif alan Kerem Aktürkoğlu'na son olarak İspanyollar talip oldu.
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Milli yıldız için hem Real Betis hem de Real Sociedad'ın devreye girdiği ancak Real Betis'le görüşmelerin ciddi bir seviyeye ulaşmadığı öğrenildi.
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Real Sociedad'ın ise Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını 12 milyon Euro'luk teklifle çaldığı öne sürüldü.
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Şampiyon kadrosunun önemli bölümünü korumak isteyen sarı-kırmızılılar ise Kerem Aktürkoğlu'nu kolay kolay kaybetmek istemiyor.
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Galatasaray'ın kaptanı için belirlediği bonservis bedelinin 20 milyon Euro olduğu ve kapıyı bu meblağdan açacağı öğrenildi.
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FİLİSTİN'E DESTEK KRİTİK
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara en çok ses çıkaran futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun bu paylaşımları, milli futbolcunun transferindeki kritik noktalardan biri...
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Hollanda'da hükümet, Ekim 2023'te İsrail'e koşulsuz destek verirken Avrupa'da daha önce Filistin'e destek veren futbolcuların bazılarının sözleşmeleri feshedilmiş; bazıları ise idari yaptırımlara maruz kalmıştı.
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Ajax'ın çiçeği burnundaki teknik direktörü Francesco Farioli, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer listesinin ilk sırasına yazarken Hollanda ekibi bu transferi şimdilik ağırdan alıyor.
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Real Sociedad'ın bulunduğu İspanya ise geçen günlerde Filistin Devleti'ni resmen tanımıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, televizyona yaptığı konuşmada "Bu tarihi bir karar ve tek bir amacı var, o da İsrailliler ve Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmaktır." demişti.
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Diğer yandan TRT Spor'un haberine göreyse Kerem Aktürkoğlu'na İspanya'nın dışında ABD'den de teklif var.
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Habere göre MLS'ten bir ekip, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çaldı ve 14 milyon Euro'luk teklifini iletti.
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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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