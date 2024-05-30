Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Adana Demirsporlu yıldız radarda
Yeni sezon öncesi teknik direktör ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını siyah-beyazlıların Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut'nun peşinde olduğunu yazdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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RMC Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A'ya yükselen Parma, Akdeniz temsilcisinde forma giyen 21 yaşındakifutbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
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İtalyan ekibinin bu transfer için Yukatel Adana Demirspor'a 2.5 milyon Euro önerdiği belirtilen haberde, bu teklifin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.
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Haberde, Edouard Michut'ya Beşiktaş'ın da bir ilgisi olduğu ve siyah beyazlıların yakın zamanda resmi teklif ile Yukatel Adana Demirspor'un kapısını çalabileceği ifade edildi.
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Yukatel Adana Demirspor forması ile toplamda 25 maça çıkan orta saha futbolcusu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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Michut, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
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HUMMELS'TEN GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Mats Hummels'ten geleceğine dair flaş açıklamalar geldi:
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"Önce finali atlatmak istiyorum. Haziran'da kararımı vereceğim."
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"Emeklilik ihtimalim şu an olasıklar arasında en düşük ihtimal olanı. Ya Dortmund'da devam etmeyi ya da kariyerimi Avrupa'da sürdürmeyi istiyorum."
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Alman oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla 39 maçta süre aldı. Deneyimli defans oyuncusu bu maçlarda 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
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