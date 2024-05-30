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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni - İzmir haberler

        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!

        İzmir'de, 25 yaşındaki Kamil Yılmaz, önceki gece 48 yaşındaki annesi Sevilay Yılmaz ve 50 yaşındaki babası Hikmet Yılmaz'ı silahla öldürdükten sonra hayatına kıyma girişiminde bulunmuştu. Anne ve baba katili olan Yılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, cinayetin nedeni de ortaya çıktı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 07:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:19
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        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
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        İzmir'de olay, önceki gün akşam saatlerinde, Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi 4508 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz (25), annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.

        ANNE VE BABASINA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre aile içinde yaşanan gerginliğin artmasıyla cinnet getiren Kamil Yılmaz, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti.

        KENDİ CANINA DA KIYMAK İSTEDİ

        Olayda vücutlarının farkı yerlerine aldıkları kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz çifti kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada, Kamil Yılmaz aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak ateşledi.

        KIZ KARDEŞİ 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

        Olayın yaşandığı sırada, evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y. (13), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ANNE VE BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        A.D.Y. polis ekipleri tarafından evden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevilay ve Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, Kamil Yılmaz'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.

        KIZ ÇOCUĞU DAYIYA TESLİM EDİLDİ

        Ambulansa alınan Kamil Yılmaz, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin kız çocuğu A.D.Y.'nin olay sonrasında dayısına teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        "UYUŞTURUCU PARASI ALAMAYINCA ÖLDÜRMÜŞ"

        Öldürdüğü annesiyle aynı iş yerinde garsonluk yapan Yılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yandan çiftin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cenaze teslimi için gelen Sevilay Yılmaz'ın ağabeyi çiftçi Emin Yıldız (55), "Kamil, uyuşturucu kullanıyordu. Uyuşturucu almak için annesinden ve babasından para istemiş.

        "UYUŞTURUCU KRİZİ GEÇİRMİŞ"

        Para alamayınca uyuşturucu krizi geçirip, öldürmüş. Ailesi tedavisi görmesi için uğraşıyordu. Allah bütün gençlerimizi bu beladan kurtarsın. Hap kullandığını biliyoruz" dedi.

        "KIZLARI OLAYLA İLGİLİ ÇOK KONUŞMUYOR"

        Emin Yıldız, Kamil Yılmaz'ın daha önce de anne ve babasına şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Babasıyla başlayan tartışmada bağırışmışlar; sonrasında annesi gelmiş. İkisini vurup, kendini de vuruyor. En son olay sırasında komşudaki Kamil'in kız kardeşi A.D.Y. eve gelince ağabeyini yerde bağırırken görüyor ve yere düştüğünü sanıyor. Sonra olanları öğrenmiş. Şu an bizde kalıyor, olayla ilgili çok fazla konuşmuyor.

        "ANNE VE BABA, EVLADINI TAKİP ETSİN"

        Bundan sonra nerede kalmak isterse, orada hayatına devam edecek. Huzuru için elimizden geleni yapacağız. Anne ve babaların çocuklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Her şeyini takip etsinler. Her şeyin aileden kaynaklandığına inanıyorum. En büyük sorumluluk, anne ve babada. Anne, baba evladını takip etmezse; o gençler bu yollarda aileleriyle heder oluyor. Ayrıca Kamil'in silahı varmış ve evde tutuyormuş" diye konuştu.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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