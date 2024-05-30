Bu 6 besini aç karnına yemekten kaçınmalısınız! Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler!
Sağlıklı bir vücut için tüketilen besinler oldukça önemlidir. Görünüşte sağlıklı olan yiyeceklerin tümü, yanlış zamanda yenildiği takdirde sizin için iyi değildir. Bu yüzden aç karnına bu yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. İşte aç karnına tüketmememiz gereken 6 besin
- 1
Sağlıklı beslenme hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle bilinçli seçimler yapılmasına yardımcı olmak için size aç karnına kaçınmanız gereken altı gıdayı sunuyoruz…
- 2
KAHVE
Aç karnına kahve içmek birçok insan için günlük bir ritüeldir ancak sade kahve veya sütlü kahve tüketmenin midede asit üretimini uyararak hazımsızlığa ve rahatsızlığa neden olabileceğini bilmek sizi şaşırtacaktır.
- 3
KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Sabahları atıştırmalık yemek, gün boyunca kendinizi şişkin hissetmenize neden olabilir; bunun nedeni, mideye ağır gelebilecek yüksek yağ ve yağ içeriğidir. Bunları aç karnına tüketmek hazımsızlığa neden olabilir ve kendinizi uyuşuk hissetmenize neden olabilir.
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- 4
TURUNÇGİLLER
Güne narenciye veya meyve suyuyla başlamak asit reflüyü tetikleyebilir ve rahatsızlık ve mide yanmasına neden olabilir. Bazı durumlarda bu gıdalar midedeki sindirim asitleriyle etkileşime girerek aşırı asitliğe yol açarak ülserlere neden olabilir.
- 5
BAHARATLI YİYECEKLER
Sabah yemeğinde aşırı miktarda baharat ve çeşni yemek mide zarını tahriş edebilir ve aç karnına tüketildiğinde hazımsızlığa veya mide yanmasına neden olabilir.
- 6
MUZ
Muz genellikle sağlıklı bir meyve olarak kabul edilirken, bazı insanlar yüksek magnezyum ve potasyum içeriğinden dolayı aç karnına yerken rahatsızlık hissedebilirler.
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- 7
DOMATES
Domates doğası gereği asidiktir ve bunları salata, meyve suyu veya smoothie şeklinde tüketmek, aç karnına yerken/içerken asit reflüsüne neden olabilir.
Kaynak:timesofindia