EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası kara bombardımanıyla başladı.

DHA'nın haberine göre Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, kara bombardımanıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına bin 745’i misafir, 45 ülkeden toplam 10 bin 884 personel katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Tatbikatta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "EFES-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız barışı desteklemek adına jenerik bir senaryo ile icra ediliyor. Tatbikat ordumuzun kabiliyetini artıracak. Tatbikatta yer alan silahlar ve sistemler ülkemizin geldiği noktayı göstermektedir.

"BARIŞIN VE İŞBİRLİĞİNİN TARAFINDAYIZ"

Tatbikatta 33 farkı araç ve sistemin ilk kez denemesini yaptık. Biz gerilimin ve kavganın değil, sulhun, barışın ve işbirliğinin tarafındayız. Biz aynı coğrafyayı yaşadığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Herkesle diyaloğa ve temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Türkiye küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke değildir. Biz gerilimin ve kavganın değil barışın tarafındayız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz.

"TERÖRİSTANA İZİN VERMEYİZ"

Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı bir teröristan kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde bölücü örgütün teröristan kurmasına izin vermeyecek. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini takipteyiz. (DEAŞ) Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz. Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz.

İSRAİL'İN REFAH SALDIRISI

Mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek gerekçe olamaz.

ERMENİSTAN MESAJI

Ermeni halkı geleceğini kışkırtanlarda değil, asırlardır beraber yaşadığı komşularında görmeli. Ermenistan yabancı güçlerin esaretinden kurtulduğu sürece barışa daha da yaklaşacak.