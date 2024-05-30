John Lennon'ın, ikonik gitarı 2 milyon 85 bin dolara alıcı buldu

Dağıldıkları 10 Nisan 1970'in üzerinden 54 yıl geçse de The Beatles'ın efsane olma algısında hiç bir azalma olmuyor. Bunun böyle olduğunu yeni satılan bir gitarla bir kez daha gördük.

Grubun kurucu üyesi John Lennon'ın, yaklaşık olarak 50 yıldır kayıp olan ikonik gitar, İngiltere'de bir tavan arasında bulunmuştu, Gitar, Juliens Auctions Müzayede Evi, tarafından açık artırmaya çıkırılmıştı.