Taylor Swift hayranları için evsizler otellerden tahliye edildi

Taylor Swift, 'Eras' adlı turnesinin Avrupa ayağına İspanya'nın başkenti Madrid ve Portekiz'in başkenti Lizbon'dan başladı. ABD'li şarkıcı, Madrid ve Lizbon'daki konserlere giden bazı seyircilerinin Filistin bayrağı ve Filistin'i destekleyen pankart taşımasıyla, İsrail-Filistin savaşı hakkındaki sessizliğini bozması yönünde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Geçen hafta Portekiz konserleri, Estádio da Luz Stadyumu'na girmek için kavurucu sıcakta saatlerce bekleyen öfkeli hayranların çitleri yıkmasıyla karmaşaya sahne oldu.